Dve nezaupnici Ursuli von der Leyen

Piše: Andrej Sekulović

Na prvem oktobrskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu je Evropski parlament ločeno glasoval o predlogih nezaupnici Ursuli von der Leyen in njeni Evropski komisiji. Nezadovoljstvo z njenim vodenjem na obeh straneh političnih polov; eno nezaupnico so vložili desni Domoljubi za Evropo, drugo Levica.

Glasovanji sta potekali na zadnji dan zasedanja. Za predlog konservativnih Domoljubov za Evropo (PfE) je glasovalo 179 poslancev, proti jih je bilo 378, vzdržanih pa je bilo 37. Predlog Levice pa je podprlo 133 evropskih poslancev, 383 jih je bilo proti, vzdržanih pa je bilo 78. Čeprav nezaupnici nista uspeli, odražata vse večja nasprotovanja liberalni politiki Evropske komisije. Medtem ko so se nekateri razlogi za nezaupnico razlikovali, so bili drugi bolj ali manj enaki tako pri konservativcih kot pri levičarjih. Proti predsednici EK pa niso glasovali samo člani teh dveh skupin, temveč tudi člani drugih evropskih strank.

Spodkopavanje evropske suverenosti in neukrepanje glede migracij

Domoljubi za Evropo so se odločili za nezaupnico predvsem zaradi potez na področju globalne trgovine, ki so po njihovem mnenju napačne. Tu sta v ospredju dogovor z ZDA, ki naj bi bil preveč v korist slednjim, oziroma na škodo evropskih podjetij in kmetov, ter sporazum z južnoameriškimi državami bloka Mercosur in Mehiko. Domoljubi naj bi bili Evropski komisiji očitali tudi, da so bili ti dogovori sklenjeni brez ustrezne preglednosti. Nadalje trdijo, da zdajšnja bruseljska politika slabi kmetijstvo, industrijo in samo suverenost EU, zaradi česar ta izgublja konkurenčnost. Pomemben razlog za nezaupnico je tudi migrantska politika, ki je po mnenju Domoljubov za Evropo neučinkovita, prav tako pa so opozorili, da komisija čezmerno širi svoje pristojnosti, da ni dovolj transparentna in da deluje velikokrat zunaj demokratično sprejemljivih okvirov. Prva podpredsednica te skupine Kinga Gál iz madžarskega Fidesza je ob doseganju dovoljšnjega števila podpisov za nezaupnico dejala: »Tej komisiji je spodletelo na področju miru, trgovine, tekmovalnosti in migracij.« Vodja skupine Jordan Bardella iz vrst francoskega Nacionalnega zbora pa je izpostavil predvsem omenjena trgovinska sporazuma, ki »ogrožata evropske kmete in potrošnike, saj dovoljujeta izdelke, ki ne dosegajo evropskih standardov, dogovor z ZDA pa pomeni politično nazadovanje in ni imel jasnega mandata Sveta EU«.

Levica predsednici EK očita sokrivdo za »genocid«

Nezaupnica Levice se v nekaterih točkah stika s kritikami konservativcev, pri drugih pa se močno razlikuje. Tako je tudi Levica kritizirala trgovinsko politiko Evropske unije, glede katere je sopredsednica levice Manon Aubry iz francoske skrajne levičarske stranke Nepokorna Francija (La France Insoumise) dejala, da trgovski sporazum z ZDA Evropo spreminja v ameriškega vazala, medtem ko dogovor z Mercosurjem uničuje evropsko kmetijstvo. Levica je prav tako kritična do EK zaradi pomanjkanja transparentnosti, a pri tem poudarja večje vključevanje civilne družbe. No, sta pa druga dva razloga za njihovo nezaupnico v precejšnjem nasprotju s konservativci. Levica namreč meni, da Bruselj ni sprejel dovolj odločnih ukrepov glede vojne v Gazi in da bi se morala EK močneje zavzeti za Palestince in pokazati večjo solidarnost. Aubryjeva je Ursuli von der Leyen celo pripisala, da je »sokriva za genocid v Gazi«. Prav tako naj bi bila EK pod njenim vodenjem naredila premalo glede podnebnih sprememb. No, če domoljubi hočejo odstop predsednice komisije tudi zaradi zgrešene migracijske politike, pa Levica meni, da EK ni dovolj temeljita pri vzpostavljanju socialne enakosti in varovanja pravic marginaliziranih skupin, po domače migrantov, transspolnikov in podobne raje.

Glasovanje je prekoračilo levo-desne politične meje

Nezaupnico Domoljubov za Evropo, ki je sicer prejela več podpore, so poleg članov te skupine podprli tudi člani desne skupine Evropa suverenih narodov (ESN) ter polovica Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Za so glasovali tudi štirje člani Evropske ljudske stranke (EPP), ki pripada tudi von den Leynova. Za ali pa vzdržanih je bilo pri prvem glasovanju tudi nekaj levičarskih in liberalnih poslancev iz Socialistov in demokratov (S & D), liberalne skupine Renew in Levice, medtem ko je bila skupina Zelenih proti. Za predlog nezaupnice, ki ga je vložila Levica, pa so poleg slednje glasovali še nekateri člani Zelenih, čeprav je ta skupina večinsko glasovala proti. Podprli so ga tudi nekateri člani skupine Renew in S & D, čeprav jih je bila večina proti obema nezaupnicama. So pa nezaupnico levice podprli tudi nekateri na desnici; za so glasovali člani ESN in nekateri od Evropskih konservativcev in reformistov, medtem ko so bili domoljubi zadržani. V EPP so bili vsi proti ali vzdržani.

Kako so glasovali slovenski evroposlanci?

Poslanci iz Slovenske demokratske stranke, ki v Evropskem parlamentu sedijo v vrstah EPP, so glasovali proti ali pa so bili vzdržani. Romana Tomc in Zala Tomašič sta glasovali proti obema nezaupnicama, medtem ko sta se Branko Grims in Milan Zver vzdržala. Romana Tomc je pred glasovanjem dejala, da nezaupnic nihče iz SDS ne bo podprl, kar pa ne pomeni, da so zadovoljni z Ursulo von der Leyen, temveč da ne vidijo realne možnosti za njeno zamenjavo. »Med ljudmi je z delovanjem Evropske komisije čutiti veliko nezadovoljstva. Obkroženi smo z vojnami in s konflikti, konkurenčnost pada, vse več je socialnih problemov, vodstvo pa nima rešitev, ki bi delovale takoj. Zato ocenjujem, da brez konkretnih in hitrih ukrepov, ki bi odgovorili na skrbi ljudi, predsednica in z njo komisarji ne bodo dokončali svojega mandata,« je ob tem poudarila. Milan Zver pa je rekel, da ne more glasovati proti nezaupnici, »glede na to, da Evropska komisija ne izvršuje oziroma zavlačuje z izvrševanjem sodbe Splošnega sodišča EU v zadevi Jourove, ki je danes že 42 dni pravnomočna«. Matej Tonin iz Nove Slovenije in EPP je bil prav tako proti. Kar zadeva poslanca Svobode Marjana Šarca in Irene Joveve, pa je bil Šarec proti, medtem ko je Joveva podprla obe nezaupnici. Vladimir Prebilič iz Zelenih je podprl nezaupnico levice, Matjaž Nemec iz Socialnih demokratov pa se glasovanja ni udeležil.