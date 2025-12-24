Demografske spremembe pretresajo tudi Rusijo, oblast skuša cenzurirati zaskrbljujočo analizo

Piše: C. R.

Rusijo naj bi razburila analiza, ki v mednarodnih krogih sproža resne pomisleke glede prihodnosti države.

Gre za analizo, objavljeno v neodvisnem ruskem mediju Novaja gazeta, na katero se sklicuje tudi hrvaški Jutarnji list, vendar je bila v Rusiji hitro umaknjena iz javnega prostora, njen avtor pa je bil označen kot tako imenovani »tuji agent«.

Poročilo opozarja na izrazito negativne demografske trende in navaja, da se število prebivalcev, ki se opredeljujejo kot kristjani, v Rusiji zmanjšuje za približno milijon ljudi letno. Avtorji ocenjujejo, da takšen razvoj ne pomeni zgolj statističnega upada, temveč nakazuje globoke družbene spremembe, ki bi lahko dolgoročno vplivale na identiteto države in njeno kulturno strukturo. Posebej zaskrbljujoča so opozorila, da bi ob nadaljevanju teh trendov lahko v prihodnjih desetletjih izginilo skoraj 130 ruskih mest, tudi nekatera z dolgo pravoslavno tradicijo.

Uradna Moskva medtem vztraja pri narativu, da Rusija gradi novo civilizacijsko pot, ki združuje tehnološki napredek in tradicionalne vrednote, pri čemer ima pomembno vlogo Ruska pravoslavna cerkev. Kritični analitiki pa poudarjajo, da so tovrstna poročila, ki ne ustrezajo uradni podobi države, sistematično potisnjena na rob ali popolnoma odstranjena iz ruskega medijskega prostora.

Po poročanju Jutarnjega lista je dostop do omenjene analize znotraj Rusije praktično nemogoč, saj je Novaja gazeta pod stalnim pritiskom oblasti, oznaka »tuji agent« pa avtorju prinaša stroge administrativne omejitve, obvezno označevanje vseh objav in tveganje za pravne sankcije. Ta status ruske oblasti že več let uporabljajo za discipliniranje neodvisnih medijev, novinarjev in raziskovalcev, ki poročajo o temah, občutljivih za Kremelj.

Primer znova odpira vprašanje svobode medijev in dostopa do informacij v Rusiji ter kaže na razkorak med uradno podobo države in opozorili, ki prihajajo iz neodvisnih virov. Medtem ko so tovrstne analize v tujini široko povzete, doma ostajajo skrite, njihovi avtorji pa zaznamovani kot nezaželeni glasovi.