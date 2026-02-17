Demografska kriza v Nemčiji: Do leta 2070 kar 10 odstotkov manj prebivalcev

Piše: A. S.

Nemški inštitut Ifo opozarja, da se bo število prebivalcev v Nemčiji do leta 2070 skrčilo za približno deset odstotkov, čeprav se je v preteklosti pričakoval upad le za en odstotek.

Analiza inštituta temelji na trenutnih podatkih Zveznega statističnega urada. »Povečani upad in staranje prebivalstva je že danes treba upoštevati pri političnih odločitvah z dolgoročnim učinkom, na primer na področju zdravstva in oskrbe«, pravi Joachim Ragnitz iz dresdenske podružnice inštituta. Demografska kriza naj ne bi prizadela samo strokovno delovno silo, temveč bo še bolj obremenila tudi obvezno pokojninsko zavarovanje.

»Z manj ljudmi potrebujemo manj stanovanj, manj prometne infrastrukture in tudi manj javnih uslužbencev«, pravi raziskovalec Ifo inštituta Robert Lehmann. Hkrati delež starejših oseb narašča veliko bolj izrazito, kar vpliva na potrebo po zdravstveni in oskrbovalni infrastrukturi. Po študiji inštituta obstajajo jasne regionalne razlike: vzhodne nemške zvezne dežele so prizadete veliko bolj kot zahodna nemška urbana središča. Pričakuje se celo, da se bo število prebivalcev mestnih zveznih dežel do leta 2070 povečalo.

Razlog za to pomembno prilagoditev projekcij prebivalstva so novi podatki popisa iz leta 2022. Po teh podatkih v Nemčiji dejansko živi 81,9 milijona ljudi, namesto prej napovedanih 83,2 milijona iz popisa leta 2011. To vodi do nižje rodnosti in manj migracij. Kljub večinoma enakim predpostavkam nižja izhodiščna vrednost vodi do izrazitega dolgoročnega upada nemškega prebivalstva. Pred tem se je domnevalo, da bo prebivalstvo ostalo približno enako do leta 2030.