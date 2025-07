Danska: Služenje vojaškega roka po novem tudi za ženske

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

Danska je s 1. julijem razširila obvezno služenje vojaškega roka tudi na ženske, saj želi okrepiti svoje obrambne zmogljivosti v času povečane varnostne negotovosti v Evropi.

Po zakonu, ki ga je danski parlament sprejel junija 2023, bodo morale vse ženske, ki bodo dopolnile 18 let, po 1. juliju 2025 opraviti registracijo, nato pa bo podana ocena glede njihove primernosti služenja vojaškega roka.

Če se ne bo javilo dovolj prostovoljcev, bodo preostale ob dopolnjenem 18. letu starosti za urjenje izžrebali. Do zdaj so se ženske vojski lahko pridružile le prostovoljno, lani pa so predstavljale približno 24 odstotkov vseh novincev, poroča Reuters.

Razmere zahtevajo povečanje števila vojakov

Po besedah rekrutke Katrine iz Kraljeve garde je v trenutnih razmerah nujno povečati število vojakov, pri čemer naj bi ženske prispevale enakovredni delež kot moški. Danska vojska že prilagaja vojašnice in opremo, saj je ta trenutno večinoma prilagojena moškim – nahrbtniki in uniforme so pogosto preveliki za ženske.

Postopno podaljševanje služenja

Poleg tega Danska načrtuje postopno podaljšanje trajanja služenja z zdajšnjih štirih na enajst mesecev do leta 2026 ter povečanje števila vpoklicanih s pet tisoč na 7.500 do leta 2033.

Ukrep je del širših prizadevanj Danske in njenih zaveznikov v Natu za povečanje obrambnih izdatkov in pripravljenosti.