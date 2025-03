Dan žalovanja in pogrebov v Makedoniji. Kmalu reset vseh struktur družbe!

Piše: Vančo K. Tegov

»Dragi državljani, na tem žalostnem koščku zemlje prosimo, da ne ne delite videe ki jih snemajo dežurni senzacionalistični novinarji. Pokažite revolt, ignorirajte besedila, ki tragedijo spreminjajo v senzacijo. Tako bomo izkazali spoštovanje pokojnim, njihovim družinam, našemu mestu.« Žalostnih scen in srce parajočih tudi.

To je eden od mnogih zapisov iz krajev, od koder so izhajali pokojniki, žrtve nezaslišane tragedije, ki je nastala po požaru v diskoteki Pulse v makedonskih Kočanih.

Solidariziranje s tem je tudi pravilno in je bilo za pričakovati. Del človekovega mentalnega sklopa da prav in pravilno odreagira, pa ne zaradi tega ker je to samo prav ampak, ker je človek ali bi moral biti samo človek.

Čemu smo še priča ob tem resnično žalostnem dogodku?

Predvsem iracionalnih momentov, ko veliko število upravičeno jeznih državljanov se spravi na objekte in jih devastira preden počaka odgovore na neodgovorno ravnanje oblastnih struktur, ki rezultirajo nesreče takšnih razmer, kot se je zgodilo v Kočanih.

Nerazumno in onstran zdrave pameti je, da policisti in inšpektorji pridejo na dom pokojnega na podlagi lažnih in nepreverjenih časopisnih in portalnih informacij. Brez skrupuloznost, ki nima mesta v nobenih protokolih in pravilnikih.

Nonsens brez primere je akcija poprejšnja preverjanja o tem kdo je izdal, potrdil veljavnost odločbe in na podlagi tega seznaniti javnost. To je kot če bi bil »od prejšnje ne naše vlade«, je potem bolj kriv, če pa je od naše »sedanje« vlade je manj kriv. Nesmisle ki jih premore družba in okolje, posledično temu tudi oblast, ki deluje po nekaterih, poleg že napisanih, po nepisanem in velikokrat iracionalnem momentu ali momentih ki nimajo racionalne podlage.

Iracionalizem ali tzv. nerazumni momenti, pristopi, so naredili, in še delajo nepopisno škodo tamkajšnji družbi in okolju. Krucialni trenutek pa je, po pisanju s pričami potrjeno situacijo, ko lastnik izgorele diskoteke pride po vrečo denarja nabranega od teh nesrečnih mladih duš in nesrečnikov ko so končali svoja mlada življenja veliko prezgodaj. In odide v neznano. Kljub kasnejšem prejetju denar je našel svojo pot na »varno«.

Popolni reset ali »Blatni dol« družbe?

Obstajajo mnenja, da bo sistem to predelal, prenesel in »živel« naprej. To pa je nekaj, kar poleg vseh ostalih »pomanjkljivosti«, ki jih premore tamkajšnja družba, mora prižgati vse alarme, s katerimi mora in se sme zgoditi čimprej. Odložena reakcija na reševanje sistemskih problemov, napak in zanemarjanja iskanja rešitev, bo poglabljala blato »blatno-dolsko« iz katerega se bo težko izvleči. Še večjega pogrezanja Makedonije v politično, mentalno in moralno ter vedenjsko blato in uničenje si makedonski ljudje si ne zaslužijo. Zaslužijo si lepšo in bolj svetlo prihodnost. Trpljenja je bilo več kot dovolj.