Cia: Iranski jedrski program v ameriških napadih resno poškodovan; danes “zanimiva in neizpodbitna” novinarska konferenca

“Cia lahko potrdi, da je bil iranski jedrski program v nedavnih usmerjenih napadih resno poškodovan in da bo za njegovo obnovo potrebnih več let,” je v sredo v izjavi za javnost dejal Ratcliffe. Kot je dodal, to potrjujejo novi obveščevalni podatki iz zgodovinsko zanesljivih in natančnih virov oz. metod.

My statement confirming CIA intelligence which contradicts illegally sourced public reporting regarding the destruction of key Iranian nuclear facilities. pic.twitter.com/Ln3b4hfELc — CIA Director John Ratcliffe (@CIADirector) June 25, 2025

Njegova izjava prihaja dan po tem, ko so ameriški mediji objavili poročilo, ki kaže, da so napadi na tri jedrske objekte v Iranu jedrski program Teherana zavrli le za nekaj mesecev. New York Times, Washington Post in CNN so poročali, da prve ocene obveščevalcev kažejo, da bombardiranje ni uničilo iranskih podzemnih jedrskih objektov. Mediji se sklicujejo na uradnike, ki so seznanjeni s poročilom vojaške obveščevalne službe (Dia).

Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so napadi povsem uničili vse zmogljivosti v jedrskih objektih v Isfahanu, Natancu in Fordu, iranskemu jedrskemu programu pa so zadali smrtni udarec.

V odziv na poročanje medijev je v sredo na družbenih omrežjih objavil, da so mediji lagali in popolnoma napačno predstavili dejstva. Ob tem je napovedal, da bo obrambni sekretar Pete Hegseth skupaj z več uradniki danes v Pentagonu imel “zanimivo in neizpodbitno” novinarsko konferenco, da bi branil dostojanstvo ameriških pilotov.

Še pred Ratcliffom se je v sredo oglasila direktorica nacionalnih obveščevalnih služb Tulsi Gabbard. Na družbenem omrežju X je zapisala, da nove obveščevalne informacije potrjujejo izjave predsednika ZDA. Ob tem je obtožila medije, da selektivno objavljajo dele nezakonito razkritih zaupnih ocen obveščevalcev.