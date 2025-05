Britanski premier Keir Starmer obljublja strožjo migrantsko politiko, bo držal besedo?

Piše: A. S.

Britanski premier Keir Starmer je vsaj navidezno obrnil ploščo glede migracij, a kot poroča portal Remix News, se hoče verjetno le prikupiti volivcem po tem, ko so Laburisti imeli slabe rezultate na zadnjih lokalnih volitvah. Njegova obljuba, da bo korenito spremenil migrantski sistem je obenem najbrž tudi odziv na vzpon stranke Reform UK, ki zagovarja strožjo migrantsko politiko. A Starmer se je znova znašel v neugodnem položajo, saj ga sedaj levičarji obtožujejo, da se poslužuje »desničarske retorike«.

Na nedavni novinarski konferenci je Starmer predstavil načrte za zmanjšanje migracij do konca njegovega mandata leta 2029. Kot opozarjajo pri Remix News, je vsaka britanska vlada v tem stoletju obljubljala tovrstne stvari, a kljub temu so množične migracije močno narasle v primerjavi s časom pred prihodom Tonyja Balira na ulico Downing leta 1997.

Starmer se je spravil na prejšnjo konservativno vlado, ki je navkljub svojim obljubam še bolj odprla meje Združenega kraljestva. »Leta 2023 so migracije dosegle skoraj milijon prišlekov«, je opozoril in dodal, da so stvari ušle nadzoru. No, migrantov je bilo sicer še več, saj naj bi v letu 2023 migracije po podatkih Spodnjega doma parlamenta presegle 1,2 milijona migrantov. Starmer je nadaljeval, da morajo narodi imeti pravična pravila, ki oblikujejo njihove vrednote. Seveda je hitel dodati, da so danes Britanci »raznolik narod«, kar popolnoma podpira, a je mnenja, da so zato pravila še bolj pomembna. »Brez njih bomo postali otok tujcev, ne narod, ki gre skupaj naprej«, je rekel.

Ob izraz »otok tujcev« pa so se obregnili desni in levi mediji, saj naj bi bil zelo izrazju, ki ga je uporabil v svojem znamenitem govoru o rekah krvi Enoch Powell, britanski domoljub in bivši minister v konservativni vladi, ki je v tem govoru leta 1968 dejal: »Zaradi razlogiv, ki jih ne razumejo in zaradi uresničevanja odločitev, o katerih se ni z njimi nihče posvetoval, bodo postali tujci v lastni domovini«. Govoril je seveda o Angležih, medtem ko je celoten govor služil kot opozorilo, da lahko v primeru nadaljenjega množičnega priseljevanja zaradi nasilja začnejo teči reke krvi. Powell je imel seveda prav, kot vidimo danes. So pa levičarski komentatorji takoj napadli vodjo Laburistov zaradi domnevnih podobnosti s tem govorom. Starmer je seveda hitel zanikati takšne obrožbe.

Kakšne pa naj bi bile spremembe glede migrantske politike? Načrt predlaga med drugim strožje zahteve za znanje angleškega jezika dajanje prednosti migrantom, ki lahko prispevajo k ekonomiji, kar naj bi zmanjšalo pritiske na javne službe in stanovanjsko politiko. Do leta 2029 naj bi se migracije tako zmanjšale za 100.000 na leto, kar pa je še vedno le kaplja v morju glede na to kar zahtevajo Britanci, ko govorijo o zmanjševanju migracij.

Javnomnenjske raziskave britanskega podjetja YouGov glede tega ali vprašani menjio, da so bile migracije dobre ali slabe za državo v zadnjem desetletju, razkrivajo, da 74 odstotkov meni, da so bile slabe, le 19 odstotkov pa da so bile dobre.

Nigel Farage iz stranke Reform UK je komentiral Starmerjeve obljube, češ da gre le za gesto, s katero si hoče zagotoviti večjo podporo, ki pa je ne more in tudi noče uresničiti.