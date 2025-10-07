7. oktobra so izgubili življenje v napadu Hamasa na Izrael

Piše: C. R.

Napad 7. oktobra 2023 je bil med najhujšimi dogodki v sodobni izraelski zgodovini. Hamas in drugi militantni skupini so izvedli vdor iz Gaze v južne prefekture Izraela, usmerjen zlasti na kibuce, mejna območja in mestna središča.

Mnoge skupnosti so bile hudo prizadete – kibuci Be’eri, Kfar Aza in Nir Oz so utrpeli znatne izgube med civilisti in varnostnimi silami. Prav tako je Hamas napadel glasbeni festival in povzročil več žrtev tudi tam.

Med najbolj odmevnimi imeni je Shani Nicole Louk, 22-letna nemško-izraelska vplivnica, ki se je udeležila glasbenega festivala Nova blizu kibuca Re’im. Po napadu so se pojavile grozljive slike njenega trupla, pripetega na zadnji del vojaškega vozila v Gazi, kar je sprožilo val ogorčenja in pozivov k spoštovanju dostojanstva žrtev. Njeno truplo je bilo kasneje identificirano in vrnjeno družini v Izrael.

Druga žrtev, katere usoda je bila predmet raziskovanja in medijske pozornosti, je Hersh Goldberg-Polin, 23-letni ameriško-izraelski državljan. Med napadom na festivalu je bil poškodovan (nekateri viri navajajo, da so mu med napadom amputirali del roke) in ujet kot talec. Njegovo truplo je bilo odkriti v tunelu v Gazi 31. avgusta 2024, po skoraj enajstih mesecih v ujetništvu.

These are just some of the young people who were brutally murdered or taken hostage by Hamas terrorists at the Nova music festival on #October7th. Never forget who started this war. pic.twitter.com/VonQp4o2Dr — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) October 7, 2025

Poleg teh dveh so bile med žrtvami tudi druge osebe, številni udeleženco festivala Nova, med njimi tudi Aner Shapira, ki je med napadom v zaklonišču odvrnil sedem ročnih bomb, s tem pa rešil življenja okoli sebe, preden je bil ubit.

Še en ime, ki se pojavlja v poročilih o žrtvah, je Benjamin “Ben” Shimoni (roj. 1992), izraelski podjetnik in gostinec, ki je prišel s prizorišča in nato nazaj, da bi rešil druge; pri tretjem poskusu naj bi bil ubit med reševalno akcijo. Med njegovimi dejanji je bilo po nekaterih podatkih reševanje več ljudi, preden je sam padel.

Podatki o skupnem številu žrtev so šokantni: Izrael kasneje revidiral število smrtnih žrtev 7. oktobra na okoli 1.200 (vključujoč civiliste, pripadnike varnostnih sil in policije). Prav tako so bile zajete na stotine talcev, od katerih so mnogi kasneje ubiti.

THIS BEAUTIFUL COMPLETE FAMILY WAS MURDERED ON OCTOBER 7TH! NEVER EVER FORGET! pic.twitter.com/XGVDt4uTqZ — Azat (@AzatAlsalim) October 6, 2025