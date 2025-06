Znanost in vera? Doktor analizne kemije postal škof, sedanji papež je matematik, koliko je še takšnih duhovnikov?

Piše: C. R.

Poročali smo že, da je dr. Janez Kozinc postal novi murskosoboški škof. Gre za doktorja analizne kemije, ki bo avgusta letos dopolnil 50 let.

Toda ni tako redek pojav, da so naravoslovci postali duhovniki in celo škofje. Upokojeni novomeški škof Andrej Glavan je pred vstopom v semenišče študiral kemijo in postal inženir. Podobno tudi papež Frančišek. Medtem ko je sedanji papež Leon XIV. najprej diplomiral iz matematike.

V koprski škofiji imajo za kanclerja dr. Janeza Jurija Arneža, ki je pred vstopom v duhovništvo naredil sijajno univerzitetno kariero na področju naravoslovja v ZDA, tam je pridobil tudi doktorat. Je namreč doktor molekularne biofizike in biokemije.

V zgodovini Cerkve na Slovenskem je znan tudi matematik in duhovnik dr. Franc Močnik. Med drugim je bil po drugi svetovni vojni župnik v Solkanu in apostolski upravitelj slovenskega dela goriške nadškofije. Komunisti so ga iz Jugoslavije izgnali, nato je v Gorici poučeval matematiko. Umrl je leta 2000 v starosti 93 let.

Toliko o razkoraku med znanostjo in vero …