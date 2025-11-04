Zlikovec iz trgovine ni bil Jonas …

Piše: Moja Dolenjska

Poročali smo že, da je pred novembrskimi prazniki v trgovino Sport Point Kranjska Gora prišel moški, pod plašč stlačil dve dražji Bogner jakni in odšel mimo blagajne, ne da bi plačal. Pri tem so ga posnele kamere. Iz trgovine so zdaj sporočili, da je policija tatu našla.

“Zahvaljujem se vam za množične delitve našega posta. Obenem sporočam, da smo izvedeli za koga gre – oseba je iz lepega olimpijskega mesta nekdanje bratske republike, toliko zaenkrat. Še enkrat vsem hvala za delitve!” so sporočili.

Storilec je sicer glede na videz mnoge spomnil na nekdanjega tv-voditelja in zdajšnjega poslanca SD Jonasa Žnidaršiča, zato so na njegov račun že začeli zbijati šale. No, zdaj je jasno, da Žnidaršiču ne bo treba v zapor in da bo lahko še naprej mirno spal v državnem zboru, po čemer je sicer tudi znan.