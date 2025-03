Zbirko Parka vojaške zgodovine obogatila uniforma prvega obrambnega ministra

Piše: Moja Dolenjska

Slovenski mediji so pred meseci obširno poročali o dražbi predmetov, ki jih je dal v prodajo poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša.

Med predmeti, ki so se prodali na dražbi, je bila tudi uniforma Teritorialne obrambe Republike Slovenije iz leta 1991, ki jo je imel Janez Janša kot takratni obrambni minister.

Po dolgi in rahlo ovinkasti poti je dragocena uniforma končno našla svoje mesto v muzeju. Direktor in lastnik podjetja Škerjanc d. o. o. iz Povžan pri Materiji, Mitja Škerjanc, ki je uniformo kupil na dražbi, jo je v ponedeljek, 3. marca 2025, namreč podaril Parku vojaške zgodovine. Predaje uniforme sta se udeležila tudi njen prvotni lastnik Janez Janša in pa župan Občine Pivka Robert Smrdelj.

Direktor Parka vojaške zgodovine se je donatorju zahvalil za dragoceno darilo in izrazil veselje, da je uniforma enega najpomembnejših akterjev osamosvojitvenega dogajanja in vojne leta 1991 postala del zbirke Parka vojaške zgodovine, ter obljubil, da bo ob predvideni prenovi razstave »Pot v samostojnost« naslednje leto, ko bomo praznovali 35 let samostojnosti Republike Slovenije, uniforma vključena v stalno postavitev.

Vir: Park vojaške zgodovine