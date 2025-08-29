19.1 C
(VIDEO) Oddaja Beremo z dr. Žigo Turkom

Zanimivosti
foto: zajem zaslona

Piše: C. R. 

Konec junija je bil dr. Žiga Turk gost oddaje Beremo na Nova24TV. 

Dr. Žiga Turk je publicist, komentator družbenih razmer in profesor na Fakulteti za gradbeništvo. Dvakrat je opravljal tudi funkcijo ministra.

Vabljeni k ogledu:

