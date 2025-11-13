Vabljeni na Slovenski festival vin

Piše: Ž. C.

V Ljubljani danes in jutri, 13. in 14. novembra 2025, poteka že 27. Slovenski festival vin, ki v Cankarjev dom znova prinaša praznik vinske kulture, okusa in druženja.

V središču prestolnice se bo zbralo več kot sto domačih in tujih vinarjev, ki bodo predstavili več kot 550 vzorcev vin, od prepoznavnih klasikov do drznih novosti in naravnih vin. Festival, ki slovi kot osrednji slovenski dogodek na področju vinarstva, ni le priložnost za pokušino, temveč prostor izobraževanja, spoznavanja in povezovanja vseh, ki jim vino pomeni več kot le pijačo – od strokovnjakov, sommelierjev, gostincev in vinogradnikov do ljubiteljev, ki želijo poglobiti svoje razumevanje vinske kulture. Dogajanje v Cankarjevem domu bo oba dneva potekalo od 14. do 20. ure, obiskovalci pa bodo poleg bogate ponudbe razstavljavcev lahko sodelovali tudi na vodeni degustaciji in strokovnih delavnicah, med katerimi izstopajo teme, kot so minimalna intervencija v vinogradu in kleti, primerjava slovenskih vin z argentinskim Malbecom ter eksotični „Masterclass Sake“, ki prinaša vpogled v umetnost japonskega fermentiranega napitka in njegovo povezavo s kulinariko.

Festival je v svojem bistvu poklon slovenski vinarski ustvarjalnosti, ki združuje tradicijo, znanje in sodoben pristop. Skozi vsakoletno predstavitev najboljših vin iz vseh vinorodnih dežel spodbuja kulturo pitja vina, krepi zavest o kakovosti in prepoznavnosti slovenskih vinarjev ter poudarja, da je vino del identitete naše dežele – ne le gospodarski izdelek, temveč kulturni izraz in način življenja. S svojim programom festival podpira tudi razvoj vinske turistične ponudbe, ki v Sloveniji postaja vse bolj prepoznaven segment trajnostnega in doživetijskega turizma.

Obiskovalce poleg vinskih užitkov čakajo tudi kulinarični prigrizki, ki bodo poskrbeli za popolno harmonijo okusov, ter priložnost za druženje z ustvarjalci, ki za svojimi vini skrivajo zgodbe, vizije in terroirje. Organizatorji priporočajo prihod v zgodnjih popoldanskih urah, saj je zanimanje veliko, prav tako pa je priporočljivo vnaprej rezervirati mesta na izbranih delavnicah. Vstopnice so na voljo v predprodaji preko sistema ProTicket, kupiti pa jih bo mogoče tudi na samem dogodku.

Slovenski festival vin tako že skoraj tri desetletja združuje ljubitelje vina, kulinarike in kulture ter dokazuje, da je vino mnogo več kot le tekočina v kozarcu – je zgodba o človeku, naravi in času. Dva dneva v Cankarjevem domu bosta znova priložnost, da se dvignejo kozarci, izmenjajo nasmehi in da Ljubljana zadiha v ritmu vin. Nazdravimo slovenskemu vinu in kulturi, ki nas povezuje – na zdravje!