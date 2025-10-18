V Dobovi odprli novi penzion: Penzion Paradiso

Piše: M. Z.

Sodoben penzion s 14 skrbno opremljenimi sobami – med njimi 6 nadstandardnih dvosobnih, 4 deluxe sobe z masažno kadjo, 2 prostorni družinski sobi ter 2 ekskluzivni sobi s savno – odpira svoja vrata gostom iz Slovenije in tujine ter obljublja udobje, sprostitev in nepozabno bivanje. Skupna vrednost investicije je znašala 2.002.754,09 evrov, od tega 918.426,80 evrov evropskih sredstev iz načrta za ukrepanje in odpornost.

V termalnem kraju Dobova so slovesno odprli novi Penzion Paradiso, butični turistični objekt, ki obiskovalcem ponuja vrhunsko udobje v objemu narave in termalnih doživetij. Otvoritev so simbolično obeležili minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, župan občine Brežice Ivan Molan ter direktor Term Paradiso Marjan Cvetkovič. Uradni del prireditve je povezovala Klara Eva Kukovičič, za glasbeno popestritev so poskrbeli učenci Glasbene šole Brežice, objekt pa je blagoslovil brežiški župnik Ivan Šumljak. Udeleženci so si ogledali tudi akrobatski prelet z letalom Extra 300, ki ga je izvedel akrobatski pilot Jure Tomše, prireditev pa sta s svojima nastopoma dodatno obogatila priznani komik Tin Vodopivec in glasbeni duet Cik Cak.

Novi penzion je del širše termalne ponudbe Term Paradiso in prinaša sodobno opremljene sobe, širok nabor spa storitev ter domačnost, ki jo dopolnjuje nova slogan blagovne znamke:

“Tukaj ste del družine.”

Moderen objekt z družinskim duhom

Penzion Paradiso ponuja 14 udobnih in moderno opremljenih sob, ki so zasnovane z mislijo na pare, družine in seniorje. Gostje imajo neposreden dostop do celotne termalne ponudbe, ki vključuje:

notranje in zunanje termalne bazene , tudi otroški bazen na panorami, kjer se nahaja še jacuzzi,

(finska, turška, zeliščna, bio in infra), ter priznano Picerijo z več kot 40-letno kulinarično tradicijo.

“Z novim penzionom želimo našim gostom ponuditi več kot zgolj oddih. Želimo, da se počutijo domače, sproščeno in povezano – zato tudi slogan: Tukaj ste del družine,” je poudaril lastnik Marjan Cvetkovič.

Povezovanje lokalnega in mednarodnega turizma

Nova investicija predstavlja pomemben doprinos k razvoju turizma v Posavju, še posebej zaradi strateške lege tik ob meji s Hrvaško. Penzion Paradiso bo gostil tako domače kot tuje goste, s poudarkom na trgu Hrvaške, Italije in širše regije.

“Verjamem, da bo Paradiso penzion privabljal goste, ki iščejo nekaj več – butično izkušnjo, stik z naravo, pristnost kraja, pa hkrati udobje in kakovost. To je natančno tisto, kar si želimo v slovenskem turizmu” je ob otvoritvi povedal minister Matjaž Han.