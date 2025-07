Števerjan 2025: Žirija je izbrala Kunstose, občinstvo pa Vrabce

Piše: Lucija Kavčič

V Števerjanu je prvi julijski konec tedna potekal tradicionalni festival narodnozabavne glasbe, ki že desetletja povezuje med seboj vse Slovence brez izjeme. Za laskave naslove se je letos potegovalo dvanajst ansamblov. Toplo poletno vreme je bilo kakor nalašč za poslušanje čudovitih melodij.

Kot velja po stari, ukoreninjeni navadi, je števerjanski festival narodnozabavne glasbe tudi letos potekal na prostoru Pod borovci. Organizatorji, Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek Borgia Sedej, so poudarili, da festival živi v srcih domačinov in predstavlja pomemben dejavnik pri ohranjanju slovenske kulture, jezika in identitete na tem območju, hkrati pa domačine v glasbi povezuje s Slovenci onkraj meje in že več kot pol stoletja krepi vezi z bližnjimi in daljnimi slovenskimi kraji. Na letošnji 53. Festival narodnozabavne glasbe Števerjan 2025 se je prijavilo 12 ansamblov, ki so se pred komisijo predstavili v nedeljo ob 18. uri Pod borovci v Števerjanu. Sicer pa so obiskovalci Števerjana ob dobri glasbi lahko uživali že v petek, 4. julija, ko jih je od 19. ure dalje zabaval ansambel Špadni fantje, dvakratni zmagovalec Festivala Števerjan. Na festivalski veselici v soboto, 5. julija, je obiskovalce zabavala glasbena skupina The Maff.

Tekmovalni del

Nedelja, 6. julija, je bila torej namenjena tekmovalnemu delu. Ni odveč vedeti, da so se na 53. festival narodnozabavne glasbe prijavili sami odlični ansambli: Lozn Bodn, Kustosi, Zaplet, Nagajivi tris, Wow, Ansambel Marka Krašna, Ansambel Dveh dolin, Vrabci, Maxi, Blisk, Škof in Hlapci. Spremljali sta jih dve strokovni komisiji, ki sta ocenjevali nastope prijavljenih ansamblov. Vsak ansambel je zaigral dve skladbi: najprej eno iz zakladnice narodnozabavne glasbe, nato pa še izvirno, novo skladbo, ki je bila na festivalu prvič predstavljena javnosti. Komisijo, ki je ocenjevala glasbeni del predstavljenih skladb, so sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Andrej Plesničar, Nikolaj Pintar (kot predstavnik društva), Jani Rednak, Mike Orešar, Igor Podpečan. Strokovno komisijo za besedila pa Constanza Frandolič, Marija Kostnapfel in Martina Valentinčič (kot predstavnica društva). Obema komisijama je predsedoval predsednik S. K. P. D. Frančišek B. Sedej Matija Corsi. Festival sta letos povezovala Stefania Beretta in Primož Forte.

Zmagovalci Števerjana

Omenjena komisija je letos določila naslednje zmagovalce:

prvo nagrado 53. Festivala narodnozabavne glasbe Števerjan 2025 v vrednosti 1.400 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo, so prejeli Kunstosi, drugo nagrado v vrednosti 800 evrov so prejeli ansambel Hlapci, tretjo nagrado v vrednosti 500 evrov pa Ansambel Škof. Strokovna komisija za glasbo je Kunstosom, ki so letos prvič nastopili na festivalu, podelila še nagrado za debitanta v vrednosti 200 evrov. Nagrado za melodijo v vrednosti 200 evrov, ki jo je podelila strokovna komisija za glasbo najboljšemu ansamblu med tistimi, ki so prvič nastopi na festivalu, so prejeli Kunstosi, ki so dobili tudi nagrado za melodijo za skladbo Slovenija prekrasna avtorja Jana Zvera. Nagrado za besedilo v vrednosti 200 evrov, ki jo je podelila strokovna komisija na podlagi najboljšega besedila izvirne skladbe, je prejel avtor Igor Pirkovič za besedilo Ne rabiva mnogo v izvedbi Ansambla Lozn Bodn. Občinstvo pa je po svojem okusu in presoji izbralo zmagovalca in tako so nagrado občinstva v vrednosti 500 evrov prejeli Vrabci. Ocena občinstva je upoštevala izključno izvedbo skladbe iz zakladnice.