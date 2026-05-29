V Brežicah slavili najboljše okuse tradicije: razglasili najboljši kruh, potice in Županovo vino 2026

Piše: C. R.

Brežice so znova dokazale, da se bogata kulinarična in vinarska tradicija v teh krajih razvija na izjemno visoki ravni. Na tradicionalni slovesnosti, posvečeni domači peki in žlahtni kapljici, so podelili priznanja najboljšim ustvarjalcem kruha, potic ter razglasili nosilce laskavega naziva Županovo vino 2026.

Dogodek, ki vsako leto združuje predane ljubitelje domače kulinarike, vinogradnike, društva in številne obiskovalce, je tudi letos pokazal, koliko znanja, predanosti in spoštovanja do dediščine premore lokalno okolje.

Direktorica ZPTM Brežice Katja Čanžar je ob tej priložnosti poudarila: »Današnji večer je poklon pridnim, žilavim, žuljastim, včasih tudi krvavim, a hkrati nežnim rokam vseh, ki skrbijo, da Brežice na mizo postavljajo izdelke in pridelke vrhunske kakovosti. Sodobni turist ne prihaja več le gledat kraja, ampak ga želi začutiti – skozi domač kruh, potico, kapljico rujnega, lokalne mesnine in pristno gostoljubje. Prav zato je prihodnost brežiškega turizma v veliki meri v rokah naših pridelovalcev, vinogradnikov, gospodinj, društev in njihovih potomcev.«

Župan Občine Brežice Ivan Molan pa dodaja: » V Brežicah znamo ceniti ljudi, ki s svojim znanjem, delom in vztrajnostjo ohranjajo tisto, kar naš kraj dela poseben. Takšni dogodki niso pomembni le zaradi priznanj, ampak zato, ker povezujejo skupnost, ohranjajo tradicijo in dajejo prostor kakovosti, na katero smo lahko iskreno ponosni.«

Mojstri kruha in potic ohranjajo dediščino življenja

Tekmovanje v peki kruha in potic je tudi letos prineslo zelo kakovostne izdelke, zato je imela ocenjevalna komisija zahtevno nalogo. V različnih kategorijah kruha so priznanja prejeli številni odlični peki, med zmagovalci posameznih kategorij pa so izstopali:

Anica Črnelič (pšenični kruh),

Dragica Zagmajster (mešani kruh),

Majda Jurše (kruh posebnih vrst in kruh z drugimi vzhajalnimi sredstvi),

Marija Hotko (praznični kruh).

Tudi med poticami je bila konkurenca močna. Naslove najboljših so osvojili:

Primož Pavlič (slana potica in sladka orehova oziroma makova potica)

Majda Jurše (potice iz drugih žit)

Županovo vino 2026 ostaja v rokah vrhunskih vinarjev

Poseben del dogodka je bila razglasitev Županovega vina 2026, projekta, ki že vrsto let spodbuja kakovost in prepoznavnost lokalnih vin ter povezuje vseh šest vinogradniških društev v občini Brežice.

Strokovna komisija je letos ocenjevala cviček PTP, beli bizeljčan PTP ter rumeni muškat kot letošnje izbrano županovo vino.

Naziv najboljšega v kategoriji cviček PTP je osvojil Roman Kvartuh iz Vinogradniško turistično kulturnega društva Gadova Peč.

V kategoriji beli bizeljčan PTP je slavila Klet Nujec iz Društva vinogradnikov Bizeljsko, ki je navdušila tudi v kategoriji rumeni muškat ter prejela še naziv Izbrano Županovo vino 2026.

Član strokovne komisije Roman Baškovč je ob tem poudaril, da je bila raven letošnjih vzorcev izjemno visoka, kar kaže na stalni napredek lokalnega vinogradništva in resen pristop pridelovalcev k dvigu kakovosti.

Od priznanj do druženja

Dogodek je spremljal tudi kulturni program učiteljev Glasbene šole Brežice, ki je večeru dodal praznično noto in toplino.

Ob tej priložnosti so organizatorji že povabili na tradicionalni Dan kruha, vina in salam, ki bo letos potekal 19. junija, ko bodo obiskovalci ponovno lahko okusili najboljše, kar ponuja lokalno okolje.

Vir: ZPTM Brežice