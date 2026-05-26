Na Češkem pridržali ruskega metropolita zaradi “bele snovi” v avtomobilu

Piše: STA

Češka policija je v nedeljo zvečer pridržala ruskega pravoslavnega metropolita Hilariona, potem ko je v prtljažniku njegovega avtomobila odkrila posode z “belo snovjo”, so danes sporočili njegovi predstavniki in hkrati zanikali, da bi bil kakorkoli povezan s posedovanjem nedovoljenih snovi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Češki center za boj proti drogam je za AFP dejal, da so metropolitovo vozilo ustavili po prejemu anonimne prijave o domnevnem prevozu narkotičnih in psihotropnih snovi.

Policija, ki sicer ni razkrila identitete pridržanega, je dejala, da potekajo zaslišanja in da nikogar še niso obtožili.

V objavi na Telegram profilu Hilariona piše, da ta kategorično zanika kakršno koli vpletenost v nezakonito posedovanje prepovedanih substanc. Pridržanje je označil za provokacijo, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Metropolit je še dejal, da je v preteklih mesecih dobival številne anonimne grožnje, tudi grožnje s smrtjo.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je incident na češkem označila za “zrežirano provokacijo”, katere namen je diskreditacija Hilariona. Pozvala je k njegovi takojšnji izpustitvi, poroča AFP.

Hilariona, ki je bil več let pristojen za diplomatske odnose moskovskega patriarhata, so po navedbah AFP mnogi nekoč videli kot potencialnega naslednika vodje Ruske pravoslavne cerkve patriarha Kirila.

Toda leta 2022, kmalu po začetku ruske agresija na Ukrajino, je bil nepričakovano poslan na Madžarsko, da bi vodil tamkajšnjo škofijo. A to pozicijo je moral zapustiti leta 2024 zaradi obtožb o domnevnem spolnem nadlegovanju mlajšega pomočnika, kar pa je Hilarion zanikal. Trenutno opravlja službo v Karlovih Varih na Češkem.