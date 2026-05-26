Takole ščitijo Goloba: KPK primera ortopeda Kavčiča ni sprejela v nadaljnjo obravnavo

Piše: C. R.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki jo vodi Katarina Bervar Sternad, je končala obravnavo poročila o opravljenem izrednem strokovnem nadzoru v SB Novo mesto v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka Gregorja Kavčiča. Zadeve niso sprejeli v nadaljnjo obravnavo, saj je bila prijava že posredovana pristojnim organom, za ločen postopek KPK pa ni zadostnih razlogov.

Izredni strokovni nadzor na oddelku je konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kavčič je očitke, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, zavrnil kot neresnične in žaljive.

Poročilo je KPK kot prijavo odstopilo ministrstvo za zdravje.

Po mnenju KPK pa bi bilo smiselno, da se s poročilom seznani tudi ostale javne zdravstvene zavode v Sloveniji z opozorilom, da so pozorni na takšen način delovanja. V primeru ugotovljenih nepravilnosti naj javni zdravstveni zavodi postopajo podobno kot je Splošna bolnišnica (SB) Novo mesto, saj morajo morebitne kršitve sankcionirati tako pristojni organi kot delodajalec, so zapisali v sporočilu po koncu obravnave.

Dodali so, da so na tveganja, ki jih v tej zadevi zaznava ministrstvo, opozorili že v dveh analizah, in sicer glede delovanja javnega sektorja na področju zdravstva in dodatnega dela zdravnikov, zobozdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in UKC Maribor.

Ob tem je KPK podala tudi več priporočil, kot je na primer okrepitev nadzora nad izvajanjem dodatnega dela s pomočjo tujih neodvisnih izvajalcev in vzpostavitev centralizirane evidence o izdanih soglasjih, podjemnih pogodbah in dopolnilnem delu, so še sporočili s KPK.

Glede Kavčiča sicer teče še nekaj postopkov, ki še niso zaključeni, med drugim postopek pred organi Zdravniške zbornice Slovenije. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije pa je oddelek za ortopedijo SB Novo mesto uvrstila med redne strokovne nadzore v letošnjem letu. Ministrstvo je primer odstopilo tudi Zdravstvenemu inšpektoratu RS in policiji.