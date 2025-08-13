Pokojna Gabi Novak za očetov grob ni nikoli izvedela – tole je razlog

Piše: Moja Dolenjska

Pred dnevi se je poslovila legendarna odlična hrvaška pevka Gabi Novak. Umrla je v starosti 90 let, le dva meseca po nenadni smrti svojega sina edinca Matije, mož in oče Arsen Dedić je umrl pred desetimi leti.

Gabi se je rodila leta 1936 v Berlinu, materi Nemki in očetu Hrvatu. Gabijina starša sta se leta 1934 spoznala na Hvaru. Oče je bil vaterpolist in inženir ladjedelništva. Po poroki sta se preselila v Berlin, pred začetkom druge svetovne vojne pa so Gabi premestili k babici na Hvar, starša sta ostala v Berlinu.

Oče jo je po vojni obiskal, z namenom, da jo odpelje v Nemčijo. Na poti do čolna so ju pričakali partizani, Gabi so poslali nazaj k babici, očeta pa so ubili na Visu. “Kriv” je bil, ker se je poročil z ženo “napačne” narodnosti, Nemko. Gabi nikoli ni izvedela, kje je očetov grob. Zato je spadala v skupino številnih, ki so za praznik mrtvih prižigali svečke ob cerkvi.

O tem je bilo v javnosti malo znanega, zdaj so na to spomnili v Društvu Huda jama 1945, na omrežju X (vir).