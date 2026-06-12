Pred volitvami so se priklanjali Robertu Golobu, danes tarnajo, kako jim sistem v bolnišnici razpada!

Piše: Celjski glasnik

Ko je šlo za nabiranje političnih točk in glasov pred volitvami, je bilo, kot kaže, v nekaterih slovenskih zdravstvenih ustanovah vse lepo in prav in je politika skrbela za njihove “potrebe”?!

Takoj, ko so kamere ugasnile in ko so se oddali zadnji glasovi, takratni koaliciji pa je oblast začela povzeti iz rok, je čez noč postalo vse narobe in isti sistem je prenehal delovati.

Ampak res, zdaj so se oglasili, da sistem razpada. Prej pa … Upam, da jih je vsaj malo sram. 👇 https://t.co/s3rhLw0RDM — Miša Vugrinec (@MisaVugrinec) June 5, 2026

Takšne zgodbe lahko danes spremljamo na primeru bolnišnice Slovenj Gradec, zgodbi katere pa lahko v prihodnjih tednih ter mesecih sedijo še druge slovenske bolnišnice. Kljub temu, da so mnogi ves čas opozarjali, da je Golobova vlada povsem “zavozila” slovenski javni zdravstveni sistem, so za potrebe predvolilne kampanje mnogi radi “pozirali” z Robertom Golobom, potem pa kaj kmalu ugotovili, da je sistem na robu propada. In prvo takšno opozorilo je prišlo ravno iz Slovenj Gradca.

“Pred tremi meseci, med predvolilno kampanjo, so se priklonili Golobu in ministru, kot je ta, v preddverju bolnišnice Slovenj Gradec, zdaj pa jočejo, da se sistem sesuva,” je ob takšnih dogodkih opozoril ekonomist dr. Matej Lahovnik. V Slovenj Gradcu namreč z zadnjem obdobju poudarjajo, da se soočajo z nevzdržnimi razmerami, ki jih kot kaže pred volitvami niso imeli?