Kolesarji Radia Ognjišče in AMZS romajo na Poljsko, z njimi del poti tudi škof Saje, nagovoril jih je tudi predsednik DZ

Devet kolesarjev Radia Ognjišče in Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) se je iz Ljubljane okoli devete ure odpravilo na romarsko pot do Čenstohove na Poljskem. Dnevno bodo prekolesarili približno 200 kilometrov in pot zaključili 17. junija. Na skoraj 1000 kilometrov dolgi poti jim je srečo zaželel tudi predsednik DZ Zoran Stevanović.

Kolesarji bodo v petih dneh prekolesarili okoli 940 kilometrov dolgo pot do poljskega mesta, ki velja za enega najpomembnejših Marijinih romarskih središč v Evropi. Romanje je letos povezano s 30. obletnico prvega obiska papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji in 35-letnico slovenske samostojnosti, so povedali pred začetkom kolesarjenja v izjavi pred DZ. Poseben pomen bo imela še molitev za mir v svetu, za družine, mlade, bolne in vse, ki trpijo zaradi vojn, nasilja ali osamljenosti, saj želijo predati sporočilo, da mir ni samoumeven.

Organizator s strani Radia Ognjišče Blaž Lesnik je ob tem dejal, da bo pot zahtevala osem do deset ur dnevno. “Glede na to, da smo skupina in en drugega vlečemo, mislim, da bomo to zmogli vsi skupaj,” je povedal romar in župnik v Semiču Luka Zidanšek. Najstarejši kolesar je stalni diakon Janez Rožman, ki se v svojih 70. letih še vedno rad udeležuje romanj. Povedal je, da se tokrat veseli predvsem druženja s prijatelji, ki imajo enake vrednote.

“Romanje pomeni pot razmisleka, kakšne vrednote nosim, kaj želim nositi naprej. Predvsem razločevanje, kaj je zares pomembno, kaj ne. V življenju se vedno ukvarjamo z drobižem, drobiž je glasen, vrednosti pa nima,” je izpostavil eden od kolesarjev Matic Vidic.

Romarje bo v prvem delu poti spremljal tudi novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Saje je povedal, da vse več ljudi odkriva pomen romanja. “Romanje zahteva organizacijo, sodelovanje, vztrajanje in to se mi zdi nekaj zelo spodbudnega tudi za našo družbo. Da bi več sodelovali, se med seboj povezovali, bili strpni med seboj, drug drugega malo počakali, da gremo lahko skupaj, in predvsem je to lepo doživetje, ko gradimo skupnost,” je povedal pred odhodom.

Kolesarje je pred DZ nagovoril tudi predsednik DZ Zoran Stevanović. “Vsaka pot ima svoj namen. Vaša pot prenaša nekaj več, to je sporočilo upanja, povezanosti in vere v dobro,” je povedal. Ob podpisu listine romarjev upanja, s katero udeleženci romanja, predstavniki Cerkve in javnega življenja izražajo zavezanost miru, dialogu, spoštovanju človekovega dostojanstva in odgovornosti do prihodnjih rodov, se je romarjem zahvalil tudi za njihov zgled širjenja optimizma. “To, kar vi danes počnete, je ena najbolj plemenitih potez, ki sem jih videl zadnja dva meseca v tem parlamentu,” je dodal.