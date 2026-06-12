Sprenevedanje levičarjev! Kdo je v resnici uporabljal metode “politične policije”?

Piše: Nova24tv.si

“Ni res, da se oni borijo proti politični policiji. Ravno nasprotno je, ker novi zakon uvaja pravno varstvo in onemogoča takšne zlorabe, kot so jih oni počeli na podlagi zlorabe starega zakona,” v zvezi s cirkusom, ki se ga gre levi pol v zvezi z novelo zakona o parlamentarni preiskavi, poudarja Sebastjan Jeretič, v. d. direktorja Urada vlade za komuniciranje (UKOM).

Znano je, da parlamentarna preiskava predstavlja eno izmed ključnih orodij parlamentarne demokracije. A njena naloga nikakor ni politični spektakel, temveč nadzor nad delovanjem nosilcev javnih funkcij ter ugotavljanje politične odgovornosti in zaščita javnega interesa. “Prav zato moramo biti pri zakonodaji, ki ureja parlamentarno preiskavo, jasni, pravno predvidljivi in tudi odporni na zlorabe,” je v času sprejema novele zakona izpostavil poslanec SDS Andrej Poglajen in dodal, da gre omenjena novela, ki sedaj nekaterim predstavlja predmet spotike, prav v to smer. “Predlagana novela predstavlja korak v smeri večje pravne varnosti, večje učinkovitosti in bolj odgovornega delovanja parlamentarnih preiskovalnih komisij,” je bil jasen.

Medtem ko pobudniki referenduma, med katerimi so Pavel Gantar, Dušan Keber in Spomenka Hribar, vztrajajo, da se z novelo odstranjujejo varovala za preiskovance in s tem ustanavlja “politično policijo”, v Levici pa denimo omenjajo, “da novela v nasprotju z načeli parlamentarne preiskave omogoča grobo prevlado večine nad manjšino”, Sebastjan Jeretič opozarja, da se opozicija trudi spodbuditi paranojo proti novi vladi in da je eden od korakov v tej smeri tudi zbiranje podpisov proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. “Pravijo, da uvaja politično policijo, kar ni res. Ravno nasprotno,” je jasen.

“Poslanci Svobode so v prejšnjem mandatu na podlagi starega zakona delovali kot politična policija,” pojasnjuje in dodaja, da je bil tudi sam osebno ena od številnih žrtev nezakonite preiskave Tamare Vonta. “Nisem dobil enega samega dokumenta, enega samega sklepa, na katerega bi se lahko pritožil ali imel pravno varstvo. Brskala je po mojih bančnih računih in z grožnjami maltretirala moje poslovne partnerje.”

Novi zakon uvaja pravno varstvo

Torej to, kar napovedujejo in s čimer strašijo ljudi, so oni po njegovih navedbah dejansko počeli na podlagi starega zakona. Poudarja, da zato nikakor ne drži, da se oni borijo proti politični policiji. “Ravno nasprotno je, ker novi zakon uvaja pravno varstvo in onemogoča takšne zlorabe, kot so jih oni počeli na podlagi zlorabe starega zakona. Novi zakon sploh postavlja parlamentarne preiskave v ustavni okvir,” je pojasnil in dodal, da je Ustavno sodišče RS že pred petnajstimi leti ugotovilo, da je stari zakon protiustaven, ta novela pa zdaj odpravlja to protiustavnost. Jeretič poziva ljudi, naj ne nasedajo lažem in se pozanimajo, kaj novi zakon dejansko prinaša.

Novi zakon prinaša stari zakon

Poslanec SDS in predsednik odbora za notranje zadeve Žan Mahnič je za Nova24TV spregovoril o tem, kaj novi zakon prinaša. “Novi zakon prinaša stari zakon,” je uvodoma pojasnil in spomnil, da smo imeli zakon o parlamentarni preiskavi, ki je v tej državi veljal več kot 20 let, potem pa je prišla Golobova vlada. “Ustavno sodišče RS je že prej reklo, da so nekateri členi tega zakona v neskladju z ustavo in da je treba določene stvari popraviti. Ko je prišlo tako daleč, da je bilo sodelovanje med nami in Novo Slovenijo v prejšnjem mandatu boljše, skupaj smo imeli več kot 30 podpisov za ustanovitev preiskovalke, so se v Svobodi, natančneje Urška Klakočar Zupančič, se je kar naenkrat spomnila po treh letih, da je treba uresničiti odločbo Ustavnega sodišča RS, in se je naredilo zakon, ki je povsem ohromil učinkovitost parlamentarne preiskovalne komisije,” je pojasnil.

Po besedah Mahniča je glavno stvar v omenjenem zakonu predstavljalo, da se lahko tisti, o katerih teče preiskovalna komisija, pritožijo na sodišče in sodišče lahko reče: ne, preiskovalne komisije o tem ne sme biti, oziroma ko se nekoga določi za pričo, lahko gre na sodišče in sodišče lahko reče: ne, te priče ne smete imeti. To po njegovem pomeni, da po Urškinem zakonu preiskovalne komisije glede Gen-I ne bi moglo biti, ker je bil cilj le ta, da se ne preiskuje Gen-I-ja in da se ne preiskuje Roberta Goloba. “Ko ga je še ščitila, bi bila zadeva taka: mi bi zahtevali preiskovalno komisijo Gen-I, tudi če bi jo pustila, pa je ni, Gen-I bi dal na Ustavno sodišče: mi nimamo nič s tem, smo družba, ki se je ne sme preiskovati, in sodišče bi reklo: drži, res je, in preiskovalne ne bi bilo. Bi določili za pričo Maksa Helbla in bi Ustavno sodišče reklo: res je, on ne sme biti priča.”

So dobesedno brezzobi tiger

Na tak način je po besedah Mahniča preiskovalna komisija neučinkovita. “Smo dobesedno brezzobi tiger, čeprav formalno bi se lahko ustanovila, ampak vsak bi se pritožil.” To je po mnenju Mahniča slabo tudi zanje. “Po tem zakonu bi lahko tudi Nova24TV rekla: poglejte, mi smo privatni subjekt, kaj imamo mi z državo, bi se pritožili na Ustavno sodišče. Samo tam bi rekli, njih pa ne smete preiskovati.” Poudaril je, da niso naredili nič drugega kot spremenili zakon o parlamentarni preiskovalni komisiji, da je tak, kot je bil prej. Sprašuje Jenulla, Niko Kovač in ostale, kje so bili prej, 20–25 let, ko je zakon do leta 2024, 2025 veljal, saj se tedaj nihče ni oglasil. Sedaj, ker lahko ustanovijo preiskovalno komisijo, ki bi ugotavljala financiranje nevladnih organizacij in kako je denar iz državnega proračuna odtekel k njim, si po njegovih besedah želijo Urškinega zakona, da imajo varovalko, da gredo na Ustavno sodišče, kjer rečejo, da se jih ne sme preiskovati.

“Center za informiranje ‘nevladnikov’, ki ga vodi šef sveta RTV Forbici, je pocuzal preko 3 milijone iz proračuna, aprila pred odhodom Goloba so jim nakazali že 320 tisoč evrov”, je v zvezi z aktualnim dogajanjem na omrežju X izpostavil profesor, ekonomist in nekdanji gospodarski minister dr. Matej Lahovnik in dodal, da levi pol z davki delovnih ljudi financira svoje politične aktiviste.

“Za kakšen čist zrak in čisto pitno vodo se borite s tem pozivanjem ljudi, da zberete dovolj podpisov za referendum glede preiskovalnih komisij!? Nikjer vas ni bilo in vas še vedno ni, ko Janković s Kanalom C0 želi uničiti vodo za 400.000 ljudi in se pri tem pretepa in obračunava z lastniki zemljišč,” v luči zavajanj, ki smo jim te dni priča, opozarja poslanka SDS Anja Bah Žibert. “In o kakšni politični policiji vi to bluzite!? Če je bila katera preiskovalna komisija po sistemu politične policije, je bila to preiskovalna komisija Vonte, ki je bila ustanovljena za obračunavanje s politično drugačnostjo. Pa vas ni nič skrbelo, ko se je obračunavalo z ljudmi,” je kritično izpostavila v nadaljevanju in dodala, da njihov problem predstavlja, da se takšnih zlorab ne bi več dopuščalo. “Vas res ni niti malo sram, da tako grdo manipulirate z ljudmi. #sramota,” je jasna poslanka.

“Tako kot so lagali med kampanjo glede afere Black Cube, lažejo še danes, ampak ne samo doma, ampak tudi v tujini, in strašijo pred politično policijo,” pa izpostavlja novopečeni poslanec SDS Luka Simonič in v zvezi s tem, kaj ta zakon prinaša, pojasnjuje, da je Ustavno sodišče že 15 let nazaj ugotovilo, da je obstoječi zakon protiustaven. “Novi zakon to popravlja. Drugič, ravno nasprotno, kot trdi ekipa Nike Kovač. Ta zakon bo končno zaščitil preiskovanca in mu bo zagotovil ustrezno pravno varstvo. Torej to pomeni več pravne zaščite za vse, ne pa manj,” je pojasnil.