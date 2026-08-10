Odpovedati so morali polet – razlog je naravnost grozljivo bizaren …

Piše: C. R.

V letalskem prometu so stvari lahko nepredvidljive, včasih tudi zaradi res posebnih muh potnikov. Naslednji primer dokazuje, kako lahko vsa skupina potnikov ostane brez storitve zaradi trmoglavosti enega.

Kanadska letalska družba Porter Airlines je bila namreč pred dnevi prisiljena odpovedati let v Toronto. Razlog pa se zdi prav grozljivo bizaren: otrok, ki je bil med potniki, se nikakor ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. Vsi poskusi posadke in starša, da bi otroka pripeli, so bili po poročanju kanadskih medijev neuspešni.

Pri Porter Airlines so pojasnili, da je letalo v četrtek zvečer zapustilo terminal na letališču Victoria v Britanski Kolumbiji in se odpravilo proti vzletno-pristajalni stezi, ko otroka, ki je stal na sedežu, kljub večkratnim poskusom njegovega starša in kabinskega osebja niso mogli pripeti.

Posadka se je odločila, da se vrne na terminal, ker letalo ni moglo varno vzleteti, je povedal tiskovni predstavnik letalske družbe, ki ima sedež v Torontu.

Preden sta otrok in starš zapustila letalo in so raztovorili njuno prtljago ter ponovno izpolnili dokumentacijo, je trajalo tako dolgo, da je bilo za ponovni vzlet zaradi zaprtja vzletno-pristajalne steze pol ure po polnoči že prepozno. Preostali potniki so se tako morali izkrcati.

Incident je med potniki povzročil veliko nejevolje, je za kanadsko radiotelevizijo CBC povedal eden od potnikov. Otrok po njegovih besedah ni bil videti kljubovalen ali neobvladljiv, temveč zelo prestrašen.

Porter Airlines se je opravičil potnikom, ki so se vkrcali na let za Toronto naslednji dan.