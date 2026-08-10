(PISMO BRALKE) Morda sploh ni šlo za nesrečo?

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Spoštovana gospa predsednica! Fantazija vasih “podložnikov” je neskončna.

Potem, ko sem si še enkrat ogledala neko epizodo gospoda Poirota, tisto o prometni nesreči ali atentatu na predsednika vlade Velike Britanije, ki ga v resnici sploh ni bilo, razen za medije, se mi vse bolj dozdeva, da je bila tudi zadnje dneve najbolj “slavna” nesreča v Sloveniji inscenirana. Ne zanima me osebno življenje predsednice države, temveč izključno morebitna večmilijonska trgovina Slovenije z Rusijo in Ukrajino z U. M. E. T. N. I. N. A. M. I in artefakti. S kakšnimi ruskimi mafijci je pravzaprav povezana naša država?

Nekoč, ob nastopu svoje predsedniške funkcije ste, gospa predsednica države, ko so se vam nekateri posmihali, češ da se že skoraj vozite po solato z “rolsom”, razdraženi izjavili, da se bomo morali v sloveniji kar navaditi, da bodo nekateri zelo bogati. No, sama bi dodala – pa tudi živi, čeprav bodo bogati.

Dobro delo za Slovenijo bi storili, gospa predsednica, če bi takoj odstopili, da ne bo prepozno – za vas in za Slovenijo. Imamo namreč jedrsko elektrarno. Z Rusijo pa tudi nismo več v – tako rekoč – družinskih odnosih.

Lep pozdrav,

Frančiška (Franca) Buttolo