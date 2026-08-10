Policija odgovorila na naše vprašanje glede rogoviljenja migrantov v Vinici

Piše: C. R.

Konec prejšnjega tedna smo že poročali o pohodih migrantov skozi Vinico. Prišli so s Hrvaške in v nočnem času prečkali Kolpo, ki je sicer zelo nizka.

PU Novo mesto smo povprašali glede navedbe domačinov, da so klicali 113 in da je bil odziv policije pozen.

Odgovorili so takole:

V noči na 7. 8. smo bili obveščeni, da je občan na območju Vinice opazil več tujcev, za katere je bilo glede na okoliščine mogoče sklepati, da so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

Policisti so se na obvestilo odzvali in izvedli aktivnosti za izsleditev oseb. Zaradi trenutne operativne zasedenosti policistov Policijske postaje Črnomelj so bili na kraj napoteni policisti Policijske postaje Metlika, ki so izsledili in prijeli 13 državljanov Egipta, dva državljana Eritreje, dva državljana Palestine, državljana Tunizije in državljana Jemna. Vse osebe so bile odpeljane na Policijsko postajo Črnomelj, kjer so policisti opravili ustrezne postopke.

Poudarjamo, da se ob prejemu vsakega obvestila o gibanju oseb, ki bi lahko nezakonito prestopile državno mejo, odzovemo, izvajamo aktivnosti za izsleditev oseb in v nadaljevanju ukrepamo v skladu s pristojnostmi.

Do tega trenutka policisti nismo bili obveščeni in v postopku nismo ugotovili, da bi omenjene osebe kakorkoli ogrožale občane ali da bi med njimi in domačini prišlo do konflikta.