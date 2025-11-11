Mazda6e – prihodnost elegance in elektrifikacije

Piše: Ž. C.

Na slovenski trg prihaja popolnoma nova Mazda6e, prvo električno vozilo znamke Mazda, ki združuje vrhunsko oblikovanje, tehnološko naprednost in zavezanost trajnostni mobilnosti. Novi model simbolizira prelomnico v Mazdinem globalnem prehodu v obdobje električnih vozil in prinaša popolno ravnovesje med dinamiko, udobjem in učinkovitostjo.

Mazda6e sledi oblikovalskemu jeziku “Authentic Modern”, ki združuje eleganco kupeja in praktičnost petvratne kombilimuzine. Nizka, razpotegnjena silhueta, osvetljena maska in dinamični zadnji spojler poudarjajo sodobno identiteto vozila. Dolžina meri 4.921 mm, prtljažnik pa ponuja do 1.074 litrov prostora ob zloženih sedežih.

Notranjost temelji na japonski estetiki preprostosti in miru. Prostorna kabina s panoramsko streho, ambientalno osvetlitvijo in sedeži iz vrhunskega usnja Nappa (paket Takumi Plus) ustvarja občutek brezčasne elegance. Osrednji 14,6-palčni zaslon, napreden Head-Up Display in digitalna instrumentna plošča poskrbijo za intuitivno uporabniško izkušnjo, ki jo dopolnjujejo glasovni ukazi v devetih jezikih in upravljanje s kretnjami.

Mazda6e je na voljo z dvema električnima pogonoma: različica z baterijo 68,8 kWh nudi doseg do 479 km, medtem ko različica Long Range z 80 kWh doseže 552 km (WLTP). Obe podpirata hitro polnjenje DC in omogočata vleko do 1.500 kg. Natančno uravnotežena porazdelitev teže (53:47) in zadnji pogon zagotavljata izjemno vozno dinamiko.

Varnost postavlja Mazda6e na najvišjo raven z vsemi petimi zvezdicami Euro NCAP in naprednim naborom 27 asistenčnih sistemov. Premium zvočni sistem Sony s 14 zvočniki ter povezane navigacijske funkcije dopolnjujejo bogato opremo.

Cena Mazde6e na slovenskem trgu se bo pričela pri približno 40.240 evrih za različico Takumi, medtem ko bo Takumi Plus s popolno opremo na voljo od 44.840 evrov dalje. Država ponuja subvencijo v višini 6.500 evrov.

Mazda6e s šestletno garancijo in osemletnim jamstvom na baterijo dokazuje, da električna prihodnost ne pomeni kompromisov, temveč evolucijo Mazdine filozofije užitka v vožnji.