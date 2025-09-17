Jesenske orjaške lepotice ponovno prihajajo k nam; buče se že čez nekaj dni vračajo v Mozirski gaj!

Piše: M. G.

Prihaja že jubilejno 15. Državno tekmovanje za najtežjo bučo. V Mozirskem gaju ga bomo gostili v soboto, 20. septembra.

Dogodek, ki ga tradicionalno organiziramo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice, se bo začel ob 10. uri, ko bodo pridelovalci buč v park pripeljali svoje čudovite velikanke, tehtanje buč bo potekalo med 11. in 13. uro, razglasitev rezultatov ter podelitev nagrad in priznanj pa bo predvidoma ob 13. uri. Letos pričakujemo okrog 10 buč velikank.

Podelili bomo priznanja tudi za najdaljšo in najlepšo bučo ter najtežjo lubenico.

Čeprav lani nismo dosegli ali presegli rekorda iz leta 2023, ko je Janko Lovše pridelal bučo težko 842 kg, najtežja buča je namreč tehtala 615 kg, pridelal jo je Uroš Fifolt, pa smo dosegli slovenski rekord za nedaljšo bučo. Erik Rink Perme je namreč pridelal bučo dolgo kar 305 cm. Kako bo letos, ne vemo. Toda ne glede na rezultate vam lahko obljubimo, da vas spet čaka nadvse zabavno dopoldne, ki ga enostavno ne smete zamuditi.

Z 20. septembrom se bo tako v Mozirskem gaju začela tudi razstava

buč velikank, ki bo trajala do vključno 5. oktobra.

Mozirski gaj je jeseni zelo lep, zato vabljeni na pravljični jesenski sprehod po parku. Do 21. septembra pa nam lahko pošiljate tudi svoje fotografije za fotonatečaj Pony. Najboljša fotografija bo zmagovalcu prinesla prav to Pony kolo, ki trenutno kraljuje v Mozirskem gaju. Podelitev nagrad bo potekala 4. oktobra.

Do konca sezone nas torej čaka še marsikaj zanimivega, zato vabljeni, da park obiščete tudi v teh zadnjih tednih odprtja. 5. oktobra 2025 ob 19. uri bo namreč Mozirski gaj zaprl svoja vrata do decembra, ko ga bomo ponovno odprli za tokrat že jubilejno, 10. Božično bajko Slovenije, ki bo zares čarobna, edinstvena in polna novosti. Hkrati pa bo takrat v parku zasijalo kar 2 milijona lučk, simbolično za vsakega Slovenca po ena.

Vabljeni torej v Mozirski gaj tudi v teh dneh, začutimo čarobnost barvite jeseni skupaj!