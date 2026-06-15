Medijsko šalabajzerstvo: ko Delo in Slovenske novice v poroko Zale Klopčič “vtaknejo” osebe, ki jih tam sploh ni, in iz tega naredijo bedno fantazijsko zgodbo

Piše: G. B.

Zadnji konec tedna je pred oltar stopila vidna članica Slovenske demokratske mladine Zala Klopčič. Njen izbranec je Tim Rauter, ki je pred časom prispeval tudi nekaj zapisov za Demokracijo.

Nevesta Zala in ženin Tim sta sicer že starša hčerki Marini. Sedaj pa sta zvezo okronala še s poroko, ki je vzbudila precej medijske pozornosti.

No, Slovenskim novicam se je prvo poročilo o poroki precej hudo ponesrečilo, saj so ustrelili velikanskega kozla. Tisti, ki je sestavljal članek, je očitno za seboj imel burno noč in je precej šalabajzersko povezal med seboj stvari, ki v resničnem življenju ne sodijo skupaj. Zapisal je namreč, da je nevesto pospremil pred oltar duhovnik Franci Klopčič, ki so ga nekoč preganjali zaradi spolne zlorabe, a je bil nato po nekaj letih bojev s sodnimi mlini rehabilitiran. Navadno je tako, da nevesto pospremi pred oltar njen oče, to pa je v tem primeru Boris Klopčič. Priimek je sicer slučajno isti, a to še ni opravičilo za pisanje neumnosti.

So pa očitno članek, ki je pomešal imena, že umaknili in ni več dosegljiv. A spomin na ta neprofesionalni zdrs bo verjetno ostal še dolgo časa.

Ne glede na vse pa želimo Zali in Timu blagoslovljeno zakonsko zvezo, obilo miru in medsebojnega razumevanja.