(VABILO) Romanje bolnikov na Brezje

Piše: Slovenska karitas

V soboto, 20. junija 2026, bo v slovenskem Marijinem svetišču, v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, potekalo 58. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših. Romanje organizirata Revija Ognjišče in Slovenska karitas. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof dr. Janez Kozinc.

Romanje na Brezje vsako leto združi številne starejše, bolne in invalide ter njihove spremljevalce, prostovoljce in svojce. Lani se je pred baziliko Marije Pomagaj zbralo več kot 3.000 udeležencev. Pri izvedbi dogodka je sodelovalo več kot 100 prostovoljcev iz različnih organizacij, med njimi youngCaritas, odrasli Skavti, Malteški red, sodelavci Karitas in revije Ognjišče ter številni posamezniki, ki so pomagali pri prevozih z vozički, deljenju vode in drugih oblikah podpore.

Romanje na Brezje predstavlja eno izmed številnih oblik skrbi Karitas in župnij za bolnike, invalide in starejše. Sodelavci in prostovoljci Karitas so skozi vse leto v stiku z več kot 25.470 starejšimi osebami, ki jih obiskujejo, jim namenjajo čas za pogovor ter pripravljajo srečanja in druge oblike druženja. Cilj teh prizadevanj je, da vsak človek začuti bližino, pozornost in podporo skupnosti.

V Slovenski karitas poudarjajo, da pomoč ni zgolj materialna, temveč tudi človeška: podarjen čas, iskren pogovor in pozornost so pogosto enako pomembni kot konkretna pomoč.

Predstavnike medijev vabimo, da se nam pridružijo na romanju, se srečajo s starejšimi, bolnimi in invalidi ter pomagajo širiti sporočilo veselja, hvaležnosti in medsebojne povezanosti.