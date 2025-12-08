(FOTO) Preživite advent na Reki, v mestu, ki »teče«

Piše: C. R.

Bodite del zgodbe letošnjega adventnega časa na Reki. Adventni čas, ki se začne z nedeljo, ki prihaja, je zagotovo za marsikoga najlepši čas v letu. Mnoga hrvaška mesta v tem času vabijo na številne dogodke in Reka je eno izmed njih.

Letošnji advent na Reki prinaša številne novosti ter več kot mesec dni raznolikih dogodkov, ki se letos prepletajo skozi sedem osrednjih adventnih zgodb: Korzo susreta, Rezolucija zabave, Export ice box, Riva dovoljenja, Gradina svjetla, Art kvart čarolije in Kvartove svjetla. Otvoritev bo v soboto, 29. novembra 2025, s prižigom prazničnih luči, nastopom reških mažoretk in večernim dogodkom, ki ga bo pripravil Damir Kedžo

Korzo susreta je predvsem prostor druženja in prazničnega sejma, v Rezoluciji zabave pa bodo obiskovalci lahko prepevali in uživali v vrhunski gostinski ponudbi. Ledena čarovnija se letos seli v stavbo Export s prvim pokritim drsališčem na Reki, kar prinaša bogat program za vse generacije. Riva dvigba na Gatu pa bo letošnji oder za adventne glasbene večere, kvize in gastronomsko ponudbo. In ne pozabite na Trsatski grad, ovit v tisoče luči, kjer bo potekal program Zima na Gradini.

Lokacija Art Kvart svjetla pa znova potrjuje, zakaj je Benčić kraj, kjer se ustvarjalnost, umetnost in interaktivnost na najboljši možen način združujejo v edinstveno adventno izkušnjo. Tam bo namreč na voljo več kot 30 delavnic za otroke, filmski programi, sejmi ročnih del in številne ustvarjalne dejavnosti. Adventna zgodba se tako širi tudi v druge reške soseske – prek Kvarta svjetla – in ustvarja toplino in občutek skupnosti po vsem mestu, ne le v središču mesta.

Že v dneh pred odprtjem bo na Korzu potekala tradicionalna humanitarna akcija Kroglice dobrih želja, s katero bodo Rečani ponovno pokazali svoja velika srca. Gre za edinstven humanitarni projekt, ki so ga pred mnogimi leti sprožili študenti Oddelka za biotehnologijo Univerze na Reki. Sredstva, zbrana od prodaje kroglic, bodo tokrat namenjena Zavetišču za zapuščene živali in Društvu za zaščito živali Reka.

Poseben projekt Turistične skupnosti mesta Reka pa je Zima na gradu, ki se začne v nedeljo, 30. novembra. Od konca novembra do začetka januarja namreč Trsat ponovno postane kraj, kjer se zgodovina, tradicija in praznični duh združijo v edinstveno adventno prizorišče srečanj in zabave. Poleg prepoznavnih osvetljenih girland obiskovalce letos pričakujejo tudi povsem novi, fotogenični kotički – idealni za ustvarjanje spominov in prazničnih fotografij, ki bodo pustile lep spomin na obisk Reke. Najmlajši so še vedno v samem središču zgodbe: Božiček bo letos imel v Kaštelu svojo pošto, malčki bodo lahko oddali pisma želja, tradicionalno se bo praznovalo tudi otroško novo leto. Napovedan je tudi priljubljen humanitarni dogodek Lampice in šapice, ki vsako leto združuje praznični duh in skrb za živali.

Rečani in vsi njeni gostje bodo v novo leto vstipili z Big CroDance Partyjem, zabavo, ki bo Korzo spremenila v eno veliko plesišče z uspešnicami iz 90-ih, pa tudi z nastopi Indire Forza, Grupe ET, Simplicie, Senne M, Ilana Kabilja in Alke Vuice. To bo resnična vrnitev v preteklost: malo starejši se bodo lahko spominjali svojih najboljših večerov, mlajši pa bodo odkrili, zakaj so bila 90. leta desetletje nepozabnih plesnih uspešnic.

Reški advent bo tako letos drugačen – odprt, iskren in poln čustev. Vsekakor se splača odkriti, kaj ponuja vseh sedem adventnih lokacij in katere posebnosti vsako od njih naredijo edinstven del reške počitniške zgodbe. Podrobnejši programi so na voljo na uradni spletni strani Turistične skupnosti Reke: www.visitrijeka.hr.

Fotogalerija (foto: Ivor Mažar):