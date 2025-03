Dr. Jordan B. Peterson se vrača v Slovenijo s predavanjem v Hali Tivoli

Piše: C. R.

Po skoraj treh letih se v Slovenijo vrača dr. Jordan B. Peterson, eden najvplivnejših mislecev sodobnega časa. V sredo, 14. maja, bo v ljubljanski Hali Tivoli nagovoril občinstvo na dogodku z naslovom An Evening to Transform Your Life oziroma Večer za preobrazbo vašega življenja.

Dr. Jordan B. Peterson je svetovno znan klinični psiholog, avtor knjižnih uspešnic, javni intelektualec in zaslužni profesor na Univerzi v Torontu. Njegov podcast The Jordan B. Peterson Podcast redno zaseda najvišja mesta na lestvicah v kategoriji izobraževanja. Peterson je eden najvidnejših intelektualcev zadnjih let, znan po svojih odmevnih stališčih do politične korektnosti, levičarskega aktivizma in neomarksizma.

Njegove knjige Maps of Meaning, 12 pravil za življenje in Onkraj reda so navdušile milijone bralcev in dosegle več kot 14 milijonov prodanih izvodov. Novembra je izšla njegova četrta knjiga We Who Wrestle with God.

62-letni kanadski avtor je med drugim soustanovitelj Peterson Academy, edine spletne visokošolske platforme na svetu, ki je mednarodno dostopna in se lahko pohvali z izbranimi profesorji z vrhunskih univerz po vsem svetu. Po podatkih iz septembra 2024 je na akademijo vpisanih več kot 30.000 študentov.

Dr. Peterson že vrsto let razpravlja o pomenu mitologije, narativov in osebne odgovornosti, njegova mednarodna predavanja pa so razprodala več kot 400 prizorišč in pritegnila na stotisoče poslušalcev po vsem svetu. Dvajset let je poučeval na Univerzi Harvard in Univerzi v Torontu ter s svojimi študenti in soavtorji objavil več kot sto znanstvenih člankov.

Dogodek v Ljubljani je del njegove svetovne turneje, ki navdušuje občinstva z razpravami o filozofiji, psihologiji in praktičnih življenjskih pravilih.