Finančni načrti razkrivajo: Proračunski izdatki za politične stranke v petih letih poskočili za 150 odstotkov

Piše: Spletni časopis

Podatki iz finančnih načrtov državnega zbora, ki so jih v petek potrdili za prihodnji dve leti, razkrivajo, da se bo nadaljeval trend rasti proračunskih dotacij, namenjenih političnim strankam.

A ne več tako strmo kot v času koalicije Svobode, SD in Levice. Leta 2023, ko je Golobova koalicija prevzela oblast, so skupaj dotacije znašale nekaj več kot 2,5 milijona evrov, do leta 2028 bodo dosegle že skoraj 6,4 milijona evrov. Ob rasti skupne vsote smo priča še spremembah, ko gre za posamezne stranke, ki so posledice zadnjih parlamentarnih volitvah, na katerih je veliko izgubila predvsem Svoboda, drugi pa pridobili na njen račun. Proračunske dotacije so v največjem delu odvisne od uspeha na volitvah, hkrati so pa tudi glavni vir strank za plačilo volilnih kampanj. Letos bodo po parlamentarnih še lokalne volitve.

Skokovita rast: Od 2,5 do 6,4 milijona evrov

Če pogledamo celotno sliko proračunskega financiranja, je dinamika rasti predvsem v času prejšnje vlade osupljiva.

Še v letu 2023 so stranke iz državne blagajne stranke skupaj prejele evrov 2.537.147 evrov. Leto kasneje, leta 2024, se je ta znesek skoraj podvojil na 5.014.065 evrov. Spremenili so v parlamentu tudi način delitve: bolj v prid velikih strank. Torej takrat Svobode. Vsote se, a manj dramatično, višajo tudi po finančnih načrtih za leti 2027 in 2028, ki so jih vodje poslanskih skupin potrdili prejšnji teden na kolegiju predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića (Resni.ca).

V petih letih gre torej za več kot 152-odstotno povečanje skupne mase denarja, namenjene političnemu delovanju, kar bi v kakšni drugi državi nedvomno sprožilo javne razprave o upravičenosti tolikšnega dodatnega obremenjevanja davkoplačevalcev.

Leto 2026 kot prelomnica: Konec dominance Svobode

Največja vladna stranka, Gibanje Svoboda, je z volitvami izgubila položaj hegemona. Leta 2024, ko se je vsota za stranke podvojila, je dobila 2.021.547 evrov letno. Volitve letos spomladi 2026 so ji to na letni ravni oklestile na 1.633.804 evrov, na podobne vsote lahko računajo v letih 2027 (1.720.414 €) in 2028 (1.754.822 €)

Obratno je pri SDS, ki je medtem že prevzela oblast v državi. Ta je leta 2024 dobila 1.174.790 evrov. Z volilnim uspehom v letu 2026 je vsota poskočila na 1.591.534 evra, do leta 2028 pa bodo dosegla že 1.709.421 €. Finančna razlika med največjima tekmecema, ko gre za dotacije iz državnega proračauna, ki je leta 2024 znašala skoraj milijon evrov, se tako v letu 2028 zmanjša na 45 tisoč evrov.

Novi obrazi in zunajparlamentarni zmagovalci

Demokrati Anžeta Logarja, ki jih leta 2024 na proračunskem zemljevidu še ni bilo, bodo že v letu 2026 začeli črpati 406.273 €, znesek pa se bo v letu 2028 povzpel na 436.367 €. Podobno velja za stranko Prerod Vladimirja Prebiliča, ki je s proračunsko ničle leta 2024 skočila na 216.198 € v letu 2026.

Združeni nastop na listi NSi+SLS+Fokus se je uspeh na volitvah tudi obrestoval, saj so svoja skupna sredstva iz 369 tisoč evrov (leta 2024) v letu 2026 dvignili na 575.374 € in nato stabilno preko 600 tisoč evrov v prihodnjih dveh letih. A si to delijo tri stranke.

Tudi zunajparlamentarne stranke, kot so Pirati in SNS, so z novim razrezom dobijo več. Pirati so financiranje iz 108 tisoč evrov (2024) že v letu 2026 dvignili na 180.043 evrov, nacionalna stranka (SNS) pa iz 101 tisoč evrov na 173.685 evrov.

Letne načrte DZ, kjer so določene te vsote lahko preberete tukaj: