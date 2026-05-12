Dan odprtih vrat in spletni knjižni sejem na Študijskem centru za narodno spravo

Piše: SCNR

Vljudno vas vabimo, da ob DNEVU ODPRTIH VRAT

obiščete Študijski center za narodno spravo

v ponedeljek, 18. maja 2026, med 9. in 16. uro.

Za vas smo pripravili pester in vsebinsko bogat program:

predstavitev publikacij SCNR in pogovor z avtorji,

ogled razstave Skozi čas preizkušenj,

predstavitev projekta Nazaj v Slovenijo,

ogled zapuščin Josipa Lesarja,

promocijska ponudba publikacij,

spletni knjižni sejem,

druženje ob čaju in prigrizku.

Vabilo je na voljo na povezavi: Vabilo.

Informacije o cenah knjig so na voljo na povezavi: Publikacije SCNR 2008-2025.

Veselimo se srečanja z vami!

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na [email protected] ali na telefonu 01 230 67 00.

