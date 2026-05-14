V novi Demokraciji preberite: Slovenija na pragu nove pomladi

Piše: Petra Janša

Slovenija se nahaja na usodnem razpotju, kjer se lomijo kopja med preteklostjo, ujeto v birokratske spone in ideološke eksperimente, ter prihodnostjo, ki obeta svobodo, varnost in blaginjo.

Po obdobju razvojne stagnacije, ko je država izgubljala korak s svojimi srednjeevropskimi sosedami, se na obzorju jasno izrisuje obris nove, močne in vsebinsko poenotene desnosredinske koalicije. Pod izkušenim vodstvom Janeza Janše so stranke SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati dosegle zgodovinsko stopnjo soglasja o prihodnosti naše domovine. Skupna Izhodišča za oblikovanje koalicije za mandatno obdobje 2026–2030, kot se imenuje uradni dokument, niso zgolj predvolilne obljube, temveč premišljen strateški načrt za demontažo globoke države in vzpostavitev pogojev, v katerih bo slovenski človek končno spet postal gospodar svoje usode.

Vitka država in gospodarski zasuk

Osrednja rdeča nit vseh koalicijskih prizadevanj je brezpogojna vrnitev k temeljem slovenske državnosti. To pomeni spoštovanje posameznika, družine kot osnovne celice družbe in podjetnosti kot gonila napredka ter dosledno vladavino prava. Prvi korak na tej poti, ki ga koalicija napoveduje z veliko odločnostjo, je vzpostavitev vitke, učinkovite in operativne države. Sedanji napihnjen vladni aparat, ki je v zadnjih letih služil predvsem samemu sebi in širjenju klientelizma, bo zamenjala racionalna struktura s štirinajstimi ministrstvi. Ta poteza ni le simbolna; je nujna za zmanjšanje proračunske porabe in pospešitev procesov odločanja. Koalicija namerava državo preobraziti v servis državljanov – birokracija bo služila ljudem, ne pa jih ovirala na vsakem koraku z nesmiselnimi obrazci in dolgotrajnimi postopki.

Celoten članek si lahko preberete v novi številki Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!