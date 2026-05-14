(VABILO) Pohod na Krim

Območno združenje VSO Brezovica, Ig, Škofljica in Velike Lašče vabi na spominski

POHOD NA KRIM

ki bo v soboto, 13. junija 2026,

zberemo se ob 8:00 v Iški (Mala vas)

Program dogodka:

• 8.00 – 10.00 – Pohod na Krim

• 10.30 – sv. maša

• 11.00 – nagovori in kulturni program

• 11.30 – malica

Pri sv. maši in v kulturnem programu bo sodeloval bend

Pol plašča iz Župnije Ig. Sv. mašo bo daroval župnik

Župnije Tomišelj Aco Jerant.

V vojni za Slovenijo je Jugoslovanska ljudska armada 28. 6. 1991 napadla več oddajnikov RTV (Kum, Nanos, Krim, Boč, Pohorje, Domžale), da bi prekinila pretok informacij. Sloveniji je oddajnike uspelo ubraniti.