(GLOSA) Robi, Nataša in nova pošiljka pušk v koruzi

Piše: Gašper Blažič

Prvega ne pozabiš nikoli. Zadnjega pa tudi ne. Lahko si to razlagate tako ali drugače, ampak v mislih imam predvsem dve zelo določeni osebi.

No, pravzaprav gre za eno samo. Za tistega, ki je bil prvi predsednik republike in zadnji predsednik predsedstva – ter zadnji predsednik »cekaja«. In je torej nekakšna alfa in omega Slovenije. Brez njega se torej ne more in ne sme zgoditi nič pomembnega. To dobro ve Nataša P. M., ki dobro ve tudi, da ne sme ničesar prepuščati naključju.

Če si je Borut Pahor še upal kaj storiti na svojo roko in so mu zaradi tega skoraj ušesa potrgali, je Nataša precej bolj previdna. Raje za vsak slučaj pokliče na rdeči telefon v Murgle. No, ali pa vsaj ne stori nič takega, česar po njeni oceni ne bi odobril alfa-omega-možicelj. Tokrat ji je ponagajalo dejstvo, da je mandatarstvo že ponudila Robertu Golobu, ki pa ji je menda dal košarico. Kar je priznala šele malo kasneje, ko je bilo že znano, da se kakor ni mogla odločiti za nikogar in je glede tega vrgla puško v koruzo.

Ne vem sicer, zakaj bi Robi odklonil mandatarstvo, ko pa je še malo prej zatrjeval, da bo premier vsaj tri mandate, verjetno skupaj. Res nenavadno! Toda važno je, da ni Janša, kajne? Saj je NPM sama rekla, da naj Janez najprej dokaže, da ni novačil agentov iz vrst Black Cuba, potem pa se bodo pogovarjali naprej. Kajti kot predsednica mora pač po uradni dolžnosti verjeti Mukiju, Niki in Borutu (ampak ne Pahorju).

Zato ji javnost ne bo zamerila, če je vrgla puško v koruzo, potem ko je puško v koruzo zagnal že Robi. Pač, Marjan je dal dober zgled, kajne? Pa koruza še niti dobro ni začela rasti! Zato vam, drage bralke in dragi bralci, predlagam, da si naredite zalogo pokovke. Le še malo, pa boste lahko gledali zares odlično predstavo. Kot je rekel pokojni Janez D.: »Še pobili se boste med seboj!« Verjamem pa, da Milanu predstava ne bo ravno všeč.

In seveda, zdaj se se spomnil, da je Marjan Šarec očitno dobil cel kup imitatorjev. Pušk v koruzi torej ne bo zmanjkalo.