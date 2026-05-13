Če se odpravljate na dopust na Hrvaško, ne spreglejte pomembnega dejstva!

Piše: G. B.

Ker se veliko Slovencev poleti odpravi na Hrvaško, velja spomniti, da si je dobro nekoliko razgledati tudi po nevarnostih, ki jim pretijo v naravi. Predvsem če bodo kampirali.

Tudi na Hrvaškem so poleti zelo aktivne kače. Naša južna soseda ima na svojem uradnem seznamu petnajst vrst kač, od tega tri strupene in ene polstrupeno (ima strupnik zelo globoko v žrelu in zato človeku ni nevaren). Večina vrst kač je enaka kot v Sloveniji, so pa tudi posebnosti. Dobro pa je poznati hrvaška imena kač, če pride do bližnjega in bolečega srečanja z njimi.

Med strupenjačami na Hrvaškem poznajo tako modrasa (hr. poskok) kot navadnega gada (riđovka). Ne poznajo denimo laškega gada, ki je bolj značilen za našo zahodno sosedo Italijo, imajo pa malega gada (planinski žutokrog). Postrupena kača, ki jo poznamo tudi pri nas, je mačjeoka kača (crnokrpica). Zanimivo, z nazivom “crvenokrpica” pa nazivajo leopardjo kačo, ki jo v Sloveniji ne beležimo, sodi pa v družino gožev.

Od ostalih kač pa imajo podobno poimenovanje samo za belouško (bjelouška). Enako imenujejo tudi smokuljo. Zanimivo, najdaljša kača na Hrvaškem je progasti gož (kravosas), ki je pri nas sicer registriran kot avtohtona vrsta kače, vendar so primerki zelo redki. Je pa zato pri nas najdaljša kača navadni gož (hr. bjelica). Zanimivo, pri nas kača z imenom “belica” predstavlja drugo vrsto gožev (Hierophis gemonensis), ki jo na Hrvaškem poznajo pod nazivom “šarena poljarica”. Na Hrvaškem imajo še dve vrsti poljaric: rumeno (kaspijsko) in črno. Slednjo v Sloveniji poznamo pod imenom “črnica”, na Hrvaškem je to “crna poljarica”. Poznajo še vitko poljarico, ki je pri nas tako redka, da je uvrščena na seznam zelo ogroženih vrst, vendar jo seznam “slovenskih” kač dejansko ne beleži.

Med vrstami, ki so znane tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, je tudi kobranka (ribarica), ki nima ničesar opraviti s strupenimi kobrami. Ima pa Hrvaška vrsto kače, ki jo imenujejo “zmajur”, pri nas pa nima kratkega imena, običajno jo poimenujejo vzhodna montpellierska kača. Je polstrupena, podobno kot mačjeoka kača.

Načeloma lahko strupeno kačo prepoznamo po kratkem, hitro zaključenem repu ter po mačjih očeh. Nestrupene kače imajo pri nas t. i. ribje oči. V tujini to sicer ni pravilo, saj imajo tudi zelene mambe ribje oči, vendar sodijo med najbolj nevarne strupenjače na svetu. Vse strupenjače pri nas in na Hrvaškem sodijo v družino gadov (viperidae).