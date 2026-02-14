Da, zato je sv. Valentin postal zavetnik zaljubljencev …

Piše: Blagovest.si

Je znanilec pomladi, saj ima “ključe od korenin”, kot pravi star pregovor. Popularna kultura pa je iz njega naredila praznik zaljubljencev in še posebej zaročencev.

Uradni rimski martirologij za današnji dan (14. februarja) beleži samo enega sv. Valentina, čeprav naj bi obstajali kar trije istoimenski mučenci. Prva slika sv. Valentina se je pojavila v Nürenberški kroniki (1493). Besedilo ga opisuje kot rimskega duhovnika, ki je pretrpel mučeništvo pod cesarjem Klavdijem II. (268–270 po Kr.), znanim pod vzdevkom Klavdij Gotski. Rimske oblasti so ga priprle, ker je poročal krščanske pare in tudi sicer pomagal kristjanom, ki jih je cesar preganjal. Pomoč kristjanom je bila v tem času kaznivo dejanje. Klavdiju je bil zapornik všeč, dokler ga ta ni skušal spreobrniti, ob čemer ga je cesar obsodil na smrt. Pretepli so ga s koli in kamenjali, ker pa še ni umrl, so ga končno obglavili pri Flaminijskih vratih.

