Buk@varna gostovala v Mozirju

Piše: G. B.

Buk@varna se je na svoji turneji po Sloveniji ustavila že marsikje. Danes je obiskala Mozirje.

Tudi tokrat so za glasbeno razpoloženje poskrbeli gostje: Jernej Brilej na harmoniki ter duet Pulz s svojevrstno izvedbo starih slovenskih uspešnic. Manjkale niso niti karaoke in kviz, s katerim je Jože Biščak zabaval občinstvo. Na oder je stopil tudi Boris Tomašič, pridružil se mu je tudi poslanec Jožef Jelen.

Naslednja postaja Buk@avarne pa bo v Naklem že ta četrtek, 21. avgusta. Vabijo vas Nova24tv, Demokracija, Prva TV in portal vseknjige.si.