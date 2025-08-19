21.1 C
Ljubljana
torek, 19 avgusta, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Buk@varna gostovala v Mozirju

RumenoZanimivosti
foto: G. B.

Piše: G. B.

Buk@varna se je na svoji turneji po Sloveniji ustavila že marsikje. Danes je obiskala Mozirje. 

Tudi tokrat so za glasbeno razpoloženje poskrbeli gostje: Jernej Brilej na harmoniki ter duet Pulz s svojevrstno izvedbo starih slovenskih uspešnic. Manjkale niso niti karaoke in kviz, s katerim je Jože Biščak zabaval občinstvo. Na oder je stopil tudi Boris Tomašič, pridružil se mu je tudi poslanec Jožef Jelen.

Naslednja postaja Buk@avarne pa bo v Naklem že ta četrtek, 21. avgusta. Vabijo vas Nova24tv, Demokracija, Prva TV in portal vseknjige.si.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025