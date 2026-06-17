(BREŽICE) Dan kruha, vina in salam

Piše: C. R.

Brežice vabijo na Dan kruha, vina in salam – dogodek, ki že vrsto let povezuje domače okuse, lokalna društva, vinogradnike in obiskovalce ter ohranja pomemben del kulinarične dediščine destinacije Brežice.

V petek, 19. junija 2026, bo grajsko dvorišče Posavskega muzeja Brežice ponovno zaživelo v znamenju tradicije, druženja in pristnih okusov. Dogodek, ki nosi certifikat teritorialne kolektivne blagovne znamke Brežice Izbrano in je bil leta 2023 uvrščen med 100 najboljših trajnostnih zgodb na svetu, obiskovalcem ponuja pristno doživetje lokalne kulinarike, vinogradništva in družabnega utripa destinacije.

Obiskovalce čakajo degustacije vin vinogradniških društev destinacije Brežice, pokušina domačih dobrot turističnih društev, razstava in degustacija domačih kruhov ter tradicionalno tekmovanje v peki domačega kruha. K sodelovanju vabimo vse ljubitelje peke kruha, več informacij o prijavi in pogojih sodelovanja pa je na voljo na spletni strani www.visitbrezice.si.

Vrhunec večera bo podelitev priznanj najboljšim kruhom, razglasitev Županovega vina 2026 ter podelitev nagrad šampionom Festivala posavskih vin Sromlje. Program bo povezovala Marjana Grčman, za glasbeni del večera pa bo poskrbela priljubljena skupina Gadi. Za najmlajše obiskovalce bo pripravljen tudi ustvarjalni kotiček.

Novost v letu 2026:

degustaciji najbolje ocenjenih vin 14. Festivala posavskih vin Sromlje,

predstavitvi in degustaciji penin z območja Bizeljskega, ki so vključene v projekt Bizeljska pentlja,

predstavitvi in degustaciji vin iz občine Pušča in destinacije Velika Gorica v okviru čezmejnega projekta InterWine.

Vstopnice so na voljo na Eventim.si, v TIC Čatež ob Savi in na Info točki ZPTM Brežice, kupiti pa jih bo mogoče tudi na dan dogodka na blagajni ob vhodu na prizorišče.

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice