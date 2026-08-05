V tiskani izdaji Demokracije preberite: RTVS v globoki krizi: slabo vodenje, visoke plače, posojila in spori

Piše: Vida Kocjan

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija (RTV) se nahaja v globoki finančni, poslovni in likvidnostni krizi. Uprava pod vodstvom predsednice Natalije Gorščak najema posojila pri državni zakladnici za redna izplačila plač, medtem ko sanacijskega programa ne izvaja.

Hkrati iz državnega proračuna zahteva približno 15 milijonov evrov, domnevno za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Dejansko pa bi ta denar porabili nenamensko, za plače zaposlenih. RTV Slovenija namreč zaposluje skoraj 2.000 ljudi, stroški dela pa predstavljajo kar 64 odstotkov vseh odhodkov oziroma več kot 100 milijonov evrov letno. Visoke plače – najvišja bruto izplačila presegajo 9700 evrov mesečno – dodatno obremenjujejo proračun, hkrati pa se kopičijo notranji pravni spori in stroški odvetnikov.

Strukturni in finančni problemi RTV Slovenija

Izredna seja sveta RTV Slovenija (pod vodstvom nevladnika Gorana Forbicija) je ponovno osvetlila strukturne probleme tega javnega medija. Po podatkih uprave je zavod v juniju 2026 najel 8,1 milijona evrov posojila za izplačilo plač, do konca meseca pa je dolg znašal še 5,6 milijona evrov. Razlog za zamudo pri državnih sredstvih (7,76 milijona evrov za prvo polovico leta) je jasen: urad za narodnosti in ministrstvo za kulturo zahtevata podpis pogodbe o namenski porabi sredstev, ki bi omogočila nadzor nad porabo davkoplačevalskega denarja.

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