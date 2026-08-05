(GLOSA) Kdor ne skače, ni Sloven’c!

Piše: Gašper Blažič

Svetovno nogometno prvenstvo je končano, a evforije pri nas še kar ni konec. Kar pomeni, da nekateri najbolj razvpiti osebki slovenske politike pri nas skačejo do stropa. Verjetno od jeze.

Še nekaj mesecev prej so se namreč norčevali iz projekta StKOK, a zdaj, ko ta postaja realnost, jih je to spravilo v delirij. Podobno kot je naslovnica Demokracije s »sesalci javnega denarja« spravila v delirij Asto Vrečko in njene kolege iz Levice, ki se morajo v tem trenutku ukvarjati tudi s tem, da se jim odpovedujejo kolegi iz Vesne – ti so ostali brez poslanskega sedeža, medtem ko se Levice obnaša, kot da jim njihova sestrska »zelena« stranka ni nič pomagala pri volilnem izidu. Še več, Levica naj bi celo brez posvetovanja vsilila županskega kandidata v Ljubljani. Uf, res nerodna reč. Predlagam, da posnamejo nadaljevanje filma »Na svoji Vesni«, glede na to, da Franci Kek tovrstno obrt zelo dobro obvlada.

Kakor koli že, skakanje od jeze očitno postaja zelo trendovsko, glede na to, da S(t)KOK-u nasprotujejo tako rekoč vse institucije, ki se borijo proti korupciji, saj s tem dobivajo nelojalno konkurenco, ki jih spravlja v slabo luč. Po nekaterih podatkih naj bi bil bodoči S(t)KOK nekakšna različica politične policije po receptu četrte Janševe vlade.

Toda v tem trenutku imajo vsi tisti, ki jih tako skrbi politično-policijsko delovanje vlade, predvsem težave z višanjem cen naftnih derivatov. Tudi prejšnja kmetijska ministrica je zaskrbljena, saj bo morala več plačevati za stroške obratovanja slovenskega državnega čolna.

No, vsaj pri Tanji Fajon bomo prihranili. Ne bo ji treba skakati v Afriko in nazaj. Kar pomeni, da bo v prihodnjih letih razbremenjena zastopstva Slovenije v mednarodni politiki. Kajti kdor ne skače, ni Sloven’c. Pa čeprav od jeze do stropa in nazaj. Pri Kučanu je tako, da kdor ne skače, ničesar ne vidi …