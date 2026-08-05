Zakaj levičarske vlade vedno propadejo?

Piše: Keith Miles

Zakaj levičarske vlade sčasoma propadejo in so nato ponovno izvoljene, je precejšnja uganka.

Ni primera, da bi levičarske vlade uspele. Edini pogosto omenjeni primer socialdemokratske Švedske temelji na dejstvu, da je imela koristi od svojih dejanj kot nevtralna država v drugi svetovni vojni, a vse se je sesulo sredi 20. stoletja, ko je bilo treba reševati banke. To sploh ni bil strogo levičarski socialistični režim. Drugega primera ni; trša kot je levičarska vlada, slabše je gospodarstvo, v nekaterih grozljivih primerih pa sta bili smrt in beda razširjeni. Pomislite na Maovo Kitajsko in Pol Potovo Kambodžo. Drugi primeri so Kuba, Vzhodna Nemčija in Severna Koreja. Obstajajo tudi primeri postkolonialnih afriških držav, ki jih je zapeljal socializem. Pri teh sta bila gospodarska rast in razvoj v prvih petdesetih letih neodvisnosti precej manjša kot v kolonialnih časih.

Morda bi veljalo komentirati nenavaden primer današnje Kitajske. Glavna značilnost sedanjega kitajskega gospodarstva je prosti trg, tudi če pride do občasnega vmešavanja vlade. To ni socialistično gospodarstvo. Vlada je komunistična in država je enopartijska diktatura, ima običajne značilnosti nadzora in kontrole. Ni svobodnih volitev, ni svobode govora ali razprave. V mnogih pogledih gospodarstvo spominja na nacistično Nemčijo. Njen uspeh pa kaže, da je socialistično gospodarstvo neuspeh in da lahko prosti trgi delujejo tudi brez demokratične vlade. V gospodarskem smislu je veliko kitajskih podjetij svobodnejših od podjetij v EU. Kljub določenemu zatiranju demokracije v Hongkongu se zdi, da cenijo informacije o resničnem svetovnem trgu, ki so na voljo, in so mu zato v mnogih pogledih dovolili nadaljevati njegov svobodni sistem.

Vredno si je tudi zapomniti, da je bil prvi učinek, ko je Deng Kitajsko odmaknil od socialističnega gospodarstva, porast tujih naložb. Velik del prvih sredstev je prišel iz Japonske, kar je prineslo visokotehnološko proizvodnjo z zelo nizkimi stroški dela, japonsko povpraševanje po visoki kakovosti pa je Kitajski pomagalo pri širitvi na svetovne trge.

Kljub temu da prosti trgi lahko delujejo brez demokratičnega političnega sistema, postane jasno, da to ni najboljša ureditev. Najbolje je, če sistem prostega trga deluje v tandemu z živahno in odprto demokracijo – ne nazadnje zato, ker to spodbuja razpravo, inovacije, svobodno razmišljanje in prilagodljivost. Prav tako preprečuje pretirano regulacijo, vmešavanje vladnih uradnikov in prekomerno obdavčitev.

Med komunisti in številnimi socialisti obstaja tudi prepričanje, da vodenje ni zahtevna veščina. Marx in Engels sta menila, da lahko to delo opravlja skoraj vsak. Sodobni svet pa ve, da je to nesmisel in da visoko usposobljeno vodstveno delo močno vpliva na uspešnost podjetja ter gospodarstva.

Žal imajo številni politiki v kapitalističnih državah malo poslovnih izkušenj, zaradi česar težko presojajo posledice političnih sprememb. Tudi ko prejmejo tako imenovane strokovne nasvete, jim te običajno dajejo dolgoletni javni uslužbenci, ki ne razumejo koncepta tveganja in nagrade. Če je to težava v kapitalističnih demokracijah, si lahko mislite, koliko slabše je v totalitarnem socialističnem gospodarstvu. Ta praktični primanjkljaj izkušenj se še povečuje s tem, kar je ekonomist von Mises imenoval problem računanja, ki ga imajo socialistični sistemi. Namreč: kako pravilno izračunati vrednost česar koli brez svobodne menjave? Čeprav se morda zdi nenavadno, so številne komunistične države uporabljale svetovne cene prostega trga kot edini način za sprejemanje resničnih vrednostnih sodb.

Zakaj bi torej katera koli država volila levičarske vlade? In bolj ko so leve, slabše so.

Zakaj volivce pogosto zaslepijo levičarske obljube? Morda je razlog v tem, da mladi in neizkušeni, ki so pogosto idealistični, nasedejo obljubam in volijo levico, medtem ko bolj izkušeni starejši državljani tej retoriki ne nasedejo in volijo desnico.