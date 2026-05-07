Bančna uslužbenka skoraj “skup padla”, ko se ji je sogovornik po telefonu predstavil, in prekinila zvezo

Piše: C. R.

Slavne osebe imajo velikokrat tudi težave, ko morajo urejati povsem običajne stvari. Pa čeprav v banki.

Papež Leon XIV. je po lanski izvolitvi za poglavarja Rimskokatoliške cerkve imel težave pri spreminjanju osebnih podatkov na svoji banki v ZDA. Ko se je po telefonu skušal dogovoriti za spremembo, je bančna uslužbenka prekinila povezavo, ko ji je povedal, da je papež, je v sredo poročal New York Times.

Po poročanju ameriškega časnika je papežev prijatelj, duhovnik Tom McCarthy zgodbo povedal na srečanju z verniki v ZDA, od koder prihaja papež.

Dva meseca po izvolitvi za papeža je bivši kardinal Robert Francis Prevost po telefonu poklical svojo banko v ZDA. Predstavil se je kot Robert Prevost in povedal, da želi spremeniti telefonsko številko in naslov. Na vsa vprašanja, ki mu jih je postavila bančna uslužbenka, je odgovoril ustrezno. Kljub temu mu je rekla, da se mora osebno zglasiti v poslovalnici. “Tega pa ne morem,” ji je odgovoril in vprašal, če bi kaj spremenilo, če bi ji povedal, “da je papež Leon”. Uslužbenka je nato odložila slušalko.

Papež je sicer takoj po izvolitvi poklical vatikansko banko IOR in vprašal, če lahko obdrži svoj osebni bančni račun, se je izvedelo iz virov v banki. Niso pa razkrili, ali so našli tehnično rešitev za izpolnitev njegove prošnje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.