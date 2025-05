Za Anžeta Kopitarja in kralje po četrtem porazu proti Edmontonu konec sezone

Piše: STA

Hokejisti Los Angeles Kings so v šesti tekmi prvega kroga končnice zahodne konference severnoameriške lige NHL s 4:6 izgubili proti Edmonton Oilers. Naftarji so se tako s skupnim izidom 4:2 v zmagah uvrstili v konferenčni polfinale, za kralje in slovenskega asa Anžeta Kopitarja pa je konec sezone.

Kopitar je v 19:58 minute na ledu dosegel četrti gol za kralje ob koncu zadnje tretjine, znižal sicer na 4:5 in vlil še nekaj upanja navijačem Los Angelesa. Dve sekundi pred koncem dvoboja pa je na veselje domačih privržencev tekmo odločil Connor Brown.

Kralji so v Kanadi hitro povedli z golom Quintena Byfielda po manj kot dveh minutah. A Edmonton je skoraj nemudoma izenačil po zaslugi Adama Henriqueja. Le 30 sekund za tem so Kings spet vodili, ko je zadel Brandt Clarke, a ni dolgo trajalo preden je Ryan Nugent-Hopkins znova izenačil za domače.

Ti so povedli še v prvi tretjini, ko je za 3:2 zadel Zach Hyman. V drugi sta vodstvo že na 5:2 za kanadsko ekipo povišala Darnell Nurse in Trent Frederic, proti koncu je znižal Jordan Spence. Kopitar je nato 55 sekund pred koncem zadel, končni izid pa je Brown na prazen gol postavil vsega dve sekundi pred zadnjim zvokom sirene.

Kings so uvodno serijo končnice dobro začeli z dvema zmagama, vse preostale štiri dvoboje pa so nato dobili naftarji. Los Angeles je sicer na petih od šestih dvobojev prvi dosegel gol. Edmonton je Los Angeles v prvem krogu končnice izločil že četrto sezono zapored.

Kopitar je sinoči dosegel drugi gol v letošnji končnici in prispeval deveto točko (še sedem podaj). Skupno ima v karieri 89 točk v tekmah končnice (27 golov, 62 podaj). V rednem delu letošnje sezone je kapetan kraljev na 81 tekmah dosegel 67 točk (21 golov in 46 podaj).

“Težko je. Glede na to, kako smo igrali v zadnjih mesecih, kako smo začeli to serijo, kako nismo uspeli zaključiti zadnjih nekaj tekem, kako smo imeli zelo težko peto tekmo, smo igrali zelo netipično za našo ekipo. Mislim, da smo si danes zaslužili več kot štiri gole. Imeli smo veliko priložnosti, zlasti v tretji tretjini,” je po zadnji tekmi sezone dejal glavni trener kraljev Jim Hiller.

“Zagotovo je to zgrešena priložnost. To je očitno. Verjeli smo, da lahko zmagamo to serijo. Verjeli smo, da bi jo morali zmagati, a je nismo,” je še dodal Hiller.

Na preostalih sinočnjih tekmah so si napredovanje na zahodu priigrali tudi Vegas Golden Knights. Zlati vitezi so po zmagi s 3:2 nad Minnesoto Wild napredovali s 4:2 v zmagah.

Za prve nosilce iz pacifiške divizije je svoj prvi gol v letošnji končnici dosegel Jack Eichel, po gol in podajo sta dodala še Mark Stone in Shea Theodore, Adin Hill je zbral 29 obramb. Za Minnesoto je dvakrat zadel Ryan Hartman.

Z izkupičkom 4:2 v zmagah so na vzhodu v konferenčni polfinale napredovali tudi Toronto Maple Leafs, ki so na šesti tekmi kanadskega obračuna s 4:2 premagali senatorje iz Ottawe.

Hokejisti Colorado Avalanche so po zmagi s 7:4 nad Dallas Stars serijo poravnali na 3:3 v zmagah in izsilili odločilno sedmo tekmo. Valeri Ničuškin je dosegel dva gola za Colorado.

Vegas in Edmonton se bosta v konferenčnem polfinalu na zahodu merila med seboj, medtem ko drugi par še ni znan. Colorado in Dallas sta izenačena, Winnipeg pa proti St. Louisu vodi s 3:2.

V vzhodni konferenci sta znana oba polfinala. Branilci naslova Florida Panthers bodo igrali proti Torontu, Washington pa se bo meril s Carolino.