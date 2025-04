Uff, Luka Dončić obiskal svoj nekdanji klub, takole so ga sprejeli …

Piše: C. R.

Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Dallasu in z zmago s 112:97 potrdili nastop v končnici. Igralec tekme je bil s 45 točkami Luka Dončić, bolj kot nov dosežek na tekmi pa je tokrat izstopala ganljiva vrnitev v Teksas, njegov nekdanji klub Mavericks.

Zgodba Dončića, ki je košarkarsko pot začel v Ljubljani, nato v rosnih letih odšel v Španijo in se še kot najstnik prebil do lige NBA, bi zlahka našla upodobitev na filmskem platnu. Del zgodbe bi bila zanesljivo tudi današnja vrnitev v Teksas, ki ga je moral 2. februarja nepričakovano zapustiti po slabih sedmih letih.

Eno prvih vprašanj po selitvi na zahodno obalo je bilo, kdaj bo Dončić gostoval v Teksasu. In Dallas je svojega nekdanjega zvezdnika s številko 77 po devetih tednih dočakal z ganljivim sprejemom. V ZDA so tekmo napovedovali kot dogodek, ki se ga ne sme zamuditi. Temu primerne so bile tudi cene vstopnic od 200 dolarjev navzgor.

Prodajo Dončića so v Dallasu jemali zelo čustveno, uprizorili so proteste in celo simboličen pogreb ter zahtevali odhod športnega direktorja Nica Harrisona, kar je bilo v dvorani slišati tudi tokrat. Gledalci so napolnili dvorano, manjkali niso niti najbolj slavni športniki v mestu – nekdanji košarkar Dirk Nowitzki in zvezdnik lige NFL Patrick Mahomes.

Vrnitev pa si je ogledal tudi oče Saša Dončić, nekdanji lastnik kluba Mark Cuban, ki je priznal, da so se pri Dallasu prezgodaj odločili za prekinitev sodelovanja s košarkarjem. “Razumeti je treba od kod igralec prihaja, kakšne so njegove vrednote, odnosi, kultura. To je novo vodstvo spregledalo in zdaj plačuje ceno.”

Tako Dončić kot navijači so dokazali, kako tesno vez so stkali zadnja leta. Košarkarja so v nekdanjem klubu sprejeli z videom o njegovem prihodu v klub in izseki njegovih mojstrskih potez na igrišču. In ob ogledu slovenski košarkar ni mogel zadržati solz.

K temu so pripomogle tudi bele majice z napisom Hvala za vse v slovenščini, s katerimi so gledalci v dvorani American Airlines pričakali vrnitev svojega ljubljenca. Večina jih je spet oblekla stari Dončićev dres Dallasa. V tem slogu se je nadaljevalo, stoječe ovacije, vzkliki MVP ob prostih metih …

“Ko sem gledal video, sem mislil, da sploh ne bom mogel igrati. Ne vem kako mi je to uspelo. Sem sem prišel kot 18-letni otrok in sploh nisem vedel, kaj me čaka,” je 45 točk nas tekmi, izenačenje rekorda v dresu Los Angelesa, komentiral Dončić. “A imel sem izvrstne soigralce, ki so mi pomagali,” je še dejal.

Kot najpomembnejši del večera pa je označil vrnitev med navijače, ki so ga podpirali v teh letih in “da sem spet spal doma v svoji postelji”. S predstavo na parketu se je navijačem Dončić tokrat oddolžil, bržkone pa spet sprožil polemiko o potezi klubske uprave, ki je poskrbela za najbolj odmeven prestop leta v svetu košarke.

Dončić je na tekmi dosegel tudi osem skokov, šest podaj in tekmecem ukradel štiri žoge. Izdatno mu je s 27 koši pomagal LeBron James, Rui Hachimura je za ekipo iz Kalifornije dosegel 17 točk. Pri Dallasu je bil s 23 koši najbolj razpoložen Naji Marshall.

“Hvala navijačem, da so me tako pričakali in me podpirali tudi med tekmo. Zame je to velika stvar. Vsi so stali za mano tudi v ekipi. Rad imam te navijače in rad imam to mesto, a čas je, da grem naprej,” se je po tekmi od Dallasa poslovil Dončić.

Za slovenskega igralca je prišla še ena pomembna novica. Vodstvo Lige NBA je preklicalo drugo tehnično napako, ki jo je Dončić prejel na torkovi tekmi proti Oklahomi in bil izključen. Bržkone je bil to ključni trenutek, da je Oklahoma prišla do prepričljive zmage s 136:120. Opazko, namenjeno navijaču, je narobe razumel sodnik, ki je Dončića izključil.

Los Angeles bo spet igral v petek, ko na zahodno obalo prihaja Toronto.