Slovensko zastavo na olimpijskih igrah bosta nosila brat in sestra

Piše: M. M.

Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije je čast nošenja slovenske zastave na otvoritvi zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 podelilo smučarski skakalki, Niki Prevc in smučarskemu skakalcu Domnu Prevcu.

To je prvič v zgodovini Slovenije, da bosta na otvoritvi olimpijskih iger slovensko zastavo nosila brat in sestra. Nika Prevc in Domen Prevc bosta slovensko zastavo nosila na otvoritveni slovesnosti, ki bo potekala v Predazzu.

Otvoritev zimskih olimpijskih iger bo v petek, 6. februarja, ob 20. uri. Glavna otvoritvena slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d’Ampezzo, Livignu in Predazzu.