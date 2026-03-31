Slovenski športni svet žaluje: umrl znani rokometaš

Piše: C. R.

Pri zgolj 50 letih je nenadoma umrl nekdanji ruski rokometni zvezdnik in do smrti trener Meškova iz Bresta Edvard Kokšarov. Priljubljeni levokrilni igralec je največji pečat pustil pri Celju med letoma 1999 in 2011 ter bil del enega najbolj uspešnih klubskih kolektivov v Sloveniji. Na spletni strani so se Kokšarovu poklonili tudi pri Celju.

Novico o smrti olimpijskega prvaka z rusko reprezentanco iz Sydneyja 2000 je na spletni strani najprej potrdilo njegovo moštvo Meškova.

“Z globoko žalostjo obveščamo javnost, da je glavni trener našega kluba, olimpijski in svetovni prvak ter zmagovalec lige prvakov Edvard Kokšarov nenadoma preminil v 51. letu starosti,” je zapisal beloruski klub.

“Njegovi družini in bližnjim izrekamo najgloblje sožalje. Spominjali se ga bomo kot človeka, ki je pustil globok pečat v naši ekipi in srcih vseh, ki so ga poznali. To je neizmerno velika izguba in velik šok za svetovno rokometno skupnost,” so še dodali.

Kokšarov je izjemen pečat pustil v času največjih celjskih uspehov. Pred tem je igral še za Krasnodar, kasneje pa za Čehovske medvede. Na trenerski poti je vodil Krasnodar, Vardar, Rostov-Don in od leta 2023 Meškov. Med letoma 2017 in 2020 je bil tudi na čelu ruske reprezentance.

Z njo je kot igralec osvojil še bron na OI v Atenah 2004, na svetovnem prvenstvu pa je bil ob zlatu na Japonskem 1997 še srebrn v Egiptu leta 1999, na EP je na Hrvaškem leta 2000 osvojil srebro. Večkrat je bil izbran tudi v idealne postave v času igranja za Rusijo, za katero je odigral 192 tekem in dosegel 1004 zadetke.

V celjskem dresu je bil serijski zmagovalec državnega prvenstva, osvojil je devet naslovov, šestkrat je bil tudi pokalni zmagovalec.

Pod vodstvom pokojnega trenerja Mira Požuna so rumeno-modri osvojili naslov v ligi prvakov v sezoni 2003/04, ob kapetanu Kokšarovu pa so celjski dres tedaj nosili vratarja Dejan Perić in Gregor Lorger ter igralci Uroš Zorman, Renato Vugrinec, Sergej Rutenka, Žikica Milosavljević, Matjaž Brumen, Jure Natek, Marko Oštir, Dino Bajram, Nenad Bilbija, Miladin Kozlina in Miha Gorenšek.

V letu 2004 je celjska vrsta osvojila tudi evropski superpokal. S celjsko ekipo je Kokšarov trikrat zaigral tudi v polfinalu lige prvakov. Od slovitega rokometaša so se z objavo na spletni strani poslovili tudi Celjani.

“Razžalostila nas je novica, da nas je mnogo prezgodaj zapustil Edvard Kokšarov – legenda celjskega kluba in eden ključnih členov zlate generacije, ki je leta 2004 osvojila naslov evropskih klubskih prvakov,” so zapisali.

“Bil je več kot igralec, bil je simbol nepopustljivosti, kapetan, pravi vodja ekipe in človek, ki je navdihoval generacije,” so še dodali.

S kar 2087 doseženimi zadetki v obdobju med letoma 1999 in 2011 ostaja najboljši strelec v zgodovini Celja. Dvakrat je bil izbran tudi za najboljšega športnika Celja.

“A številke povedo le del zgodbe. Edi je bil srce ekipe. Tisti, ki je vlekel naprej, ko je bilo najtežje. Tisti, ki je verjel, ko so drugi dvomili. In tisti, ki je skupaj s soigralci ustvaril ekipo, ki ni bila le zmagovalna, temveč povezana za vse življenje,” so še sklenili ob čustvenem slovesu od legende kluba.