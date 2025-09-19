Slovenski hokejski as Anže Kopitar se po tej sezoni poslavlja od lige NHL

Piše: STA

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je na novinarski konferenci v Los Angelesu v družbi žene Ines ter otrok Neže in Jakoba napovedal, da bo letošnja sezona v ligi NHL njegova zadnja. Kopitar je po dolgem razmisleku “s težkim srcem” sprejel odločitev o športni upokojitvi. Kot je povedal, se bo po sezoni z družino vrnil v Slovenijo.

Kot je pojasnil “kralj kraljev”, je minulo poletje posvetil temeljitemu razmisleku, kako naprej. Po več mesecih je prišel do dveh ključnih spoznanj: sezona 2025/26 bo njegova zadnja v ligi NHL in nedvomno je pripravljen, da bo ta izjemna in nepozabna.

Kopitar je dejal, da ga je družina dolga leta podpirala, zato se je odločil, da ji bo posvetil več časa. “Zaslužijo si moža in očeta, ki bo doma in prisoten v življenjskih trenutkih, ki prihajajo. Otroka vstopata v zelo pomembno obdobje svojih življenj in rad bi jima bil na voljo, kolikor se le da.”

Star je tudi 38 let in pri teh letih je veliko več dela, da se pripravi na igranje na najvišji ravni, kot ko je bil star 28 let. “Vedel sem, da bom moral to poletje dati vse od sebe, da se pripravim na sezono, in na to se ta čas osredotočam,” je dejal Kopitar, ki je prvič na morebitno upokojitev namignil že pred dvema letoma ob podaljšanju pogodbe.

Leta 2006 je v ligi NHL zaigral kot prvi Slovenec, svoji ekipi Los Angeles Kings, ki jo od leta 2016 vodi kot kapetan, pa je leta 2012 in leta 2014 pomagal osvojiti Stanleyjev pokal.

Pred začetkom sezone je Kopitar za LA Kings odigral rekordnih 1454 tekem in imel prav tako rekordnih 838 podaj. V dolgi karieri je tudi trikrat osvojil spominski pokal Lady Bing za najbolj športno igro ter dvakrat nagrado Selke za najboljšega obrambnega napadalca.

Vseh 20 sezon profesionalne kariere v NHL bo nosil dres ene ekipe. Kot je dejal, nikoli ni razmišljal o drugih klubih. “Zame je bil Los Angeles vedno moja ekipa, moj dom. Tukaj smo se vedno počutili udobno, otroka sta se tu rodila, zato nisem nikoli pomislil, da bi šel drugam. Dejstvo, da smo bili prvi, ki smo pripeljali pokal v Los Angeles, vse skupaj naredi še bolj posebno. In potem je sledil še en. To so ključni trenutki, lepi spomini, ki jih ne moreš kar tako prezreti,” je menil Kopitar.

“Zakaj pa sem novico sporočil zdaj? Preprosto sem čutil, da želim to zdaj rešiti, da ne bom motil priprav ekipe. Zadnja stvar, ki jo želim storiti, je odvrniti pozornost od ekipe in jo preusmeriti nase,” je na izredni novinarski konferenci še dejal Kopitar in dodal: “Preprosto sem čutil, da je to najboljši čas.”

Svojo odločitev je soigralcem že sporočil, saj so se začele pojavljati govorice in ni želel, da bi novico izvedeli iz medijev.

“Zelo se veselim naslednje sezone,” je še dejal slovenski as pred zadnjo sezono v karieri.

“Še vedno imam veliko motivacije, veliko energije, veliko želje po tekmovanju na najvišji ravni. Zaradi potez, ki smo jih naredili, potez, ki jih je naredil Ken (Halland, novi trener LA Kings, op. STA) letos, mislim, da smo boljša ekipa kot lani. Komaj čakam, da začnemo,” pričakovanj ni skrival Kopitar.

“Danes je za nami odličen prvi dan na ledu in komaj čakam na 7. oktober, da se vse skupaj začne. Seveda je končni cilj zame in ekipo, da junija še igramo hokej in upam, da bomo sezono končali na samem vrhu,” je sklenil z mislijo na nov Stanleyjev pokal. Zdaj ga najprej čaka zadnjih 82 tekem rednega dela sezone in, kot pravi, je v njegovih mislih vedno zmaga.

Kopitar je še potrdil, da z družino načrtuje vrnitev domov, v Slovenijo, kjer si bodo uredili svoje življenje.

LA Kings so vest naznanili v neposrednem prenosu na YouTubu, kjer so navijači v pričakovanju večinoma prosili, naj bo novica vse kaj drugega kot Kopijeva upokojitev.