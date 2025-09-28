Pogačar v Ruandi ubranil naslov svetovnega prvaka

Piše: STA

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi postal svetovni prvak na cestni dirki. Ciljno črto je po 267,5 km, od tega po samostojni vožnji v zadnjih 67 km, prečkal pred srebrnim Belgijcem Remcom Evenepoelom in bronastim Ircem Benom Healyjem. Sedemindvajsetletni Pogačar je tako ubranil mavričasto majico iz lanskega Züricha.

Pogačar je Sloveniji priboril peto člansko kolajno na svetovnih prvenstvih. Sam ima v zbirki še bron iz Glasgowa 2023 in lansko zlato v Zürichu, medtem ko sta se srebra in brona veselila še Primož Roglič v Bergnu 2017 (vožnja na čas) in Andrej Hauptman v Lizboni 2001.

Zadnja leta najboljši kolesar na svetu je postal osmi tekmovalec v 98-letni zgodovini, ki je ubranil naslov prvaka. Nazadnje je to uspelo Francozu Julianu Alaphilippu (2020, 2021).

Na podoben način je Pogačar že lani osvojil naslov v Švici, potem ko je prvič napadel slaba 102 km pred ciljem in nato v samostojni vožnji do cilja dirkal zadnjih 51 km. Tokrat je ritem pospešil na najtežjem delu vmesnega vzpona zunaj krožne trase 104 km pred ciljem ter se nato v naslednjih slabih 40 km odpeljal še obema preostalima tekmecema.

Na krožni trasi je nato prednost vseskozi povečeval, v ozadju pa se je bil le še boj za preostali kolajni. Srebro je pripadlo Evenepoelu, ki je zaostal 1:28 minute, bron pa Healyju, ki je ciljno črto prečkal 2:16 minute za Pogačarjem.

Od drugih Slovencev je do končne uvrstitve prišel še Primož Roglič na 11. mestu z zaostankom 9:05 minute, medtem ko je ostala sedmerica odstopila, a v prvih 160 km trase opravila pomembno delo za svojega kapetana Pogačarja. Ta je nato le še postavil piko na i dobri reprezentančni predstavi.

V ekipi, ki jo je vodil selektor Uroš Murn, so bili še Domen Novak, Matej Mohorič, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Jaka Primožič in Matic Žumer.

Tako rekoč od začetka so kolesarji vozili v visokem ritmu, tudi vročina in visoka nadmorska višina okoli 1500 m jim je nekoliko otežila delo. Do cilja je prišlo le 30 od 165 kolesarjev. Slovenci so hitro prevzeli čelo glavnine in skupaj s še nekaterimi reprezentancami narekovali ritem.

Odločilni trenutek je bil vzpon na Mont Kigali, kjer je predvsem v strmem zadnjem kilometru prišlo do velike selekcije. Takrat je 104 km pred ciljem pospešil Pogačar in povsem razbil skupino najboljših.

Vrh sta skupaj prečkala Pogačar in Španec Juan Ayuso, malce kasneje pa se jima je pridružil še en član ekipe UAE Team Emirates-XRG, Mehičan Isaac del Toro. Na zidu v Kigaliju je odpadel Ayuso, po krčih okoli 67 km pred ciljem pa še del Toro in Pogačar je ostal sam. V ozadju se je do srebra po številnih težavah dokopal Evenepoel, v boju za bron pa je Healy v zadnjem krogu strl Danca Mattiasa Skjelmoseja.

“Trasa je bila ustvarjena za to,” je sprva na vprašanje o napadu dobrih 100 km pred ciljem organizatorjem dejal Pogačar.

“Upal sem, da se bo vzpostavila manjša skupina, kot se je kasneje z Ayusom in del Torom. To je bila popolna kombinacija, sanjsko je bilo voziti skupaj z ekipnimi kolegi pri emiratih, toda Ayuso je hitro naletel na težave na ‘zidu’ v Kigaliju, del Toro pa je imel trebušne težave in spet sem moral kot lani nadaljevati sam in se boriti sam s sabo,” je nadaljeval slovenski as.

“Seveda sem imel nekaj dvomov. Klanci so bili iz kroga v krog težji. Tudi na spustih si moral poganjati pedala, saj ni šlo tako zelo hitro navzdol, zaradi česar so bile energijske rezerve že kar izpraznjene. Zadnjih zahtevnih nekaj krogov se je zelo vleklo, a moraš se nekako prebiti skozi bolečino,” je dogajanje na stezi opisal Pogačar.

Izkušnjo na afriški celini v zadnjem dobrem tednu dni je opisal kot “neverjetno” in dodal: “Lahko rečemo, da je bil to kar uspešen teden.”

Naslednje svetovno prvenstvo bo v kanadskem Montrealu na podobni trasi kot na veliki nagradi tega mesta, ki jo je v letih 2022 in 2024 dobil prav Pogačar.